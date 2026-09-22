Se hunde embarcación en Club de Yates de Acapulco tras fuertes vientos por Polo

En el Club de Yates de Acapulco se reportó que una embarcación se hundió, posiblemente a los fuertes vientos por el huracán Polo, el cual ya es categoría 5.

A través de las redes sociales se difundieron imágenes en las que se puede ver que en las inmediaciones de playa Manzanillo, una embarcación hundida.

En las fotografías y videos se observa que la mayor parte de la embarcación estaba bajo el agua, solamente quedó a la vista parte de la proa.

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Según los reportes, IRZA Agencia de Noticias en la zona se desplegó personal para sacar del mar las naves con el fin de evitar que estas se dañaran por los efectos del paso del huracán Polo.

Debido al huracán, las costas de Guerrero permanecen bajo vigilancia, según dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Lo que se sabe del huracán Polo hasta el momento

El huracán Polo alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, de forma muy rápida, ya que pasó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 24 horas. Actualmente tiene vientos máximos sostenidos de unos 260-270 km/h y rachas de hasta 315-325 km/h.

Su centro se encuentra en el océano Pacífico, aproximadamente a 345 km al sur de Zihuatanejo en Guerrero y unos 565 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Se espera un giro hacia el noroeste/oeste-noroeste, avanzando paralelo a las costas del suroeste de México durante los próximos días.

No se prevé que toque tierra en México. El núcleo permanecerá mar adentro, aunque suficientemente cerca como para generar impactos significativos.

El mayor acercamiento se espera entre el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre, frente a Michoacán y Colima. Después se irá alejando gradualmente hacia el oeste.

Así afectará Polo a México

Las principales afectaciones que se esperan en el país por el paso de Polo son lluvias intensas, inundaciones, oleaje elevado y vientos fuertes.

Las autoridades piden extremar precauciones: evitar zonas inundables, no cruzar ríos o calles anegadas, alejarse de la costa por el oleaje y seguir los avisos oficiales.

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