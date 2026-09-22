Ricardo Gallardo lleva su Quinto Informe de resultados a Rioverde; consolida 5 años de transformación de SLP

Ante miles de habitantes de la Región Media reunidos en el Deportivo Ferrocarrilero de Rioverde, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó su Quinto Informe de Resultados, en el que destacó que durante cinco años San Luis Potosí ha avanzado con una estrategia de transformación integral que ha llevado inversión, infraestructura, seguridad y bienestar a las cuatro regiones del Estado. Aseguró que los resultados se reflejan en mejores oportunidades y servicios para las familias potosinas.

En materia de bienestar social, Ricardo Gallardo Cardona destacó que más de 1.5 millones de potosinas y potosinos han recibido algún apoyo durante su administración, mediante programas como despensas, apoyos económicos para madres solteras y adultos mayores, terrenos para construir patrimonio y paquetes escolares; además, más de medio millón de estudiantes cuentan con Seguro Estudiantil para atender emergencias. En infraestructura, resaltó una inversión superior a 80 mil millones de pesos en obra pública durante el último año, con proyectos estratégicos como los puentes de Calle 71, Valle de los Fantasmas y Coronel Romero, el paso a desnivel de la Arena Potosí, el inicio del puente de la Glorieta de la Familia y la ampliación de la Vía Alterna del Eje 122 al 140.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona subrayó también la transformación urbana y regional mediante la rehabilitación de los barrios tradicionales de Santiago, Tlaxcala y San Miguelito, el programa Enchúlame la Colonia, con intervenciones en más de 100 colonias y comunidades, así como la modernización de caminos y carreteras y la instalación de más de 13 mil lámparas LED. A ello se suma la expansión del RedMetro gratuito, con nuevas rutas en Soledad de Graciano Sánchez y la Huasteca Potosina, incluyendo la conexión entre Ciudad Valles y Tamazunchale, fortaleciendo la movilidad y el acceso a destinos turísticos.

En educación y salud, Ricardo Gallardo Cardona destacó la construcción de la Universidad Intercultural en Matlapa y la rehabilitación o edificación de 530 escuelas, además de las más de 1.5 millones de atenciones otorgadas en las Clínicas Rosa y las brigadas médicas gratuitas del programa Visitando Corazones. También resaltó la construcción de una Central de Mezclas en el Hospital Ignacio Morones Prieto para la elaboración de medicamentos oncológicos. En seguridad, informó una inversión acumulada de 30 mil millones de pesos para fortalecer a la Guardia Civil Estatal con equipamiento, tecnología, vehículos blindados y capacitación.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que la transformación de San Luis Potosí también se refleja en su desempeño económico, con una inversión nacional y extranjera histórica cercana a 10 mil millones de dólares y la generación de más de medio millón de empleos formales. Ante las familias de la Región Media, Ricardo Gallardo afirmó que estos resultados representan el avance de un Estado que hoy cuenta con mayor infraestructura, más programas sociales y nuevas oportunidades para las y los potosinos, consolidando el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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