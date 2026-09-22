Gallardo en 5.0 Informe: Gobernar es decidir hoy para cambiar el futuro

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que para el próximo año se van a invertir más de 25 mil millones de pesos en materia de seguridad, en infraestructura, apoyos sociales y en movilidad, con lo cual “será el mejor año” de su sexenio.

Explicó que 10 mil millones de pesos se canalizarán a obra pública en las cuatro regiones del estado y habrá más inversión extranjera, con la creación de dos nuevas plantas que van a concentrar más de 40 mil millones de pesos en inversión para el estado, con una proyección de más de 10 mil empleos creados.

El Dato: EL TITULAR del Ejecutivo estatal convocó a mujeres, hombres, jóvenes y sectores académico, científico y cultural, a continuar participando en la construcción del estado.

Además, habrá más de cinco mil millones en apoyos sociales, en becas y apoyos personales para las familias potosinas, y más inversión en movilidad, con tres mil millones de pesos, para tener una Red Metro más sólida.

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También destacó la inversión de más de siete mil millones de inversión en seguridad pública, para ser el “estado más seguro del país”.

“A mis amigos de los 59 municipios de San Luis Potosí, el siguiente año, sin lugar a dudas, será el mejor de todo el sexenio. Vamos a invertir más de 10 mil millones de pesos en obras públicas, para nuevos puentes, nuevas carreteras como las que ya se construyen”, anunció.

RICARDO GALLARDO, durante la ceremonia en la que presentó el Quinto Informe de Resultados de su gobierno en infraestructura vial, educación, movilidad, seguridad, transporte público y política social. ı Foto: Especial

MÁS COMPETITIVIDAD. Al presentar su Quinto Informe de Gobierno desde el Centro de Negocios, el mandatario dijo que desde el inicio de su sexenio apostó por impulsar la infraestructura como herramienta de competitividad, así como multiplicar la seguridad para recuperar la confianza de la ciudadanía y generar condiciones de paz para el estado.

Además, se implementaron programas sociales como mecanismo de equidad y justicia social, ante la “pobreza causada por el abandono institucional”, y se impulsó la movilidad en las cuatro zonas del estado, con la implementación de la Red Metro.

“Desde mi campaña a la gubernatura sabía que mi estado tenía una deuda histórica con los potosinos, que por décadas esperaron seguridad, escuelas y que el desarrollo dejara de concentrarse en la capital.

“Al asumir el cargo como gobernador, dispuse que el estado pagara a los potosinos todas esas deudas; estoy seguro de que las obras que hemos implementado se sienten en las cuatro regiones”, dijo.

Gallardo Cardona sostuvo que el cambio debía sentirse directamente en la vida cotidiana de la población y no limitarse a cifras o informes. En ese recorrido de los últimos años destacó la transformación del antiguo Periférico en el Circuito Potosí, con cuatro puentes y un paso a desnivel; la construcción y modernización de más de 530 escuelas; la entrega de becas alimentarias, útiles, mochilas, calzado y seguro médico escolar; así como la incorporación de transporte público gratuito para estudiantes, trabajadores, amas de casa y personas con discapacidad.

EL MANDATARIO de San Luis Potosí se dirigió a sus gobernados, ante cientos de invitados reunidos en el Centro de Negocios del estado para escuchar su mensaje. ı Foto: Especial

MAYOR TIEMPO. Añadió que “la deuda del estado gobernado por la herencia maldita es tan grande, que seis años no son suficientes para lograr que la transformación no se lea en boletines de prensa, sino que se sienta en el corazón”.

El gobernador destacó que desde el primer día de su mandato “ha gobernado con la intención de apoyar a los que ya tienen y servir a quienes más lo necesitan”; sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer, pues su administración es de atender puntualmente los problemas de la sociedad.

“Por años, tuvimos un gobierno genérico que nos trató como masas simplemente; no entendía o no quería saber nuestros problemas. Hoy, darle a cada potosino es un justo valor que necesitan y será el sello de este gobierno, pero, por ende, necesitamos más tiempo para transitar de la transformación general a la transformación de cada familia”, expuso.

El mandatario mencionó que “hay intereses que prefieren que las cosas permanezcan como estaban antes”, pues cuando el gobierno deja de ser “un botín para unos cuantos” y se convierte en palanca de apoyos para muchos, hay quienes tratan de frenar a toda costa.

“No quieren que financiemos apoyos productivos a las amas de casa; no quieren que rescatemos ningún espacio público y pavimentemos y pongamos alumbrado en las colonias populares; les molesta que invierta el dinero público en ustedes, en este pueblo sabio”, señaló Ricardo Gallardo.

LOS INVITADOS. El gobernador reconoció que seis años no son suficientes para superar el rezago de gobiernos anteriores y aseguró que “todavía falta mucho camino por pavimentar”.

“Gobernar no es solamente administrar un presupuesto; gobernar es decidir qué hacemos con el presente para cambiar el futuro”, afirmó.

En el evento estuvieron presentes el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —al cual pertenece el mandatario—, Manuel Velasco Coello; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo.

También acudieron el artista Julión Álvarez, el boxeador Julio Cesar Chávez, así como los integrantes del grupo musical Los Acosta y los influencers Chilin y Pikin.

En representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió la directora general de agenda y compromiso, Isabela Rosales Herrera, mientras que en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

RECURSOS Y ACCIONES INSIGNIA ı Foto: Especial