Chiapas se estanca en los últimos lugares de competitividad del país

EL DOMINGO pasado, decenas de personas participaron en una peregrinación por el agua, en Teopisca, como parte de un ritual dedicado al recurso y a la Madre Tierra.

El estado de Chiapas se colocó entre los últimos lugares del país en la capacidad que tienen las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión.

Lo anterior quedó expresado en el Índice de Competitividad Estatal 2026 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cual evalúa a las entidades a través de 53 variables agrupadas en seis subíndices (Innovación y economía, Infraestructura, Mercado de trabajo, Sociedad y medio ambiente, Derecho y Sistema político y gobiernos).

Chiapas ocupó el lugar 31 en el subíndice de Innovación y economía, que se centra en el tamaño, el dinamismo y la diversificación de la economía.

En este subíndice, el Imco refirió que la innovación está “altamente concentrada”, ya que, por ejemplo, Jalisco lidera en solicitudes de patentes, con 7.7 por cada 100 mil personas económicamente activas. En contraste, Chiapas registró apenas 0.2 solicitudes, lo que muestra que la capacidad de generar conocimiento aún está concentrada en pocos polos.

El Dato: APENAS 43.2% del total de las viviendas en el estado cuenta con acceso a servicio de Internet y 86.2 por ciento a telefonía móvil, lo que lo coloca en la peor posición.

REZAGO EN CONECTIVIDAD. Chiapas también se ubicó en el sitio 32 en Infraestructura, que evalúa las condiciones de conectividad y servicios financieros como telefonía móvil, acceso a internet, terminales punto de venta, banca móvil, transporte aéreo y seguridad vial.

El Imco mencionó que los sectores financieros, de telecomunicaciones y transporte son fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo, al incidir en otras ramas de la economía.

También destacó que la digital es una brecha geoeconómica, ya que en la Ciudad de México 85.8 por ciento de las viviendas tiene acceso a internet, casi el doble que Chiapas. También fue el estado que registró el menor desempeño en cuanto al porcentaje de viviendas que tienen telefonía móvil.

95.3 por ciento de los delitos en el estado no son denunciados

Además, señaló que, “sin conectividad digital, los estados tienen menos capacidad para atraer inversión, talento y servicios de mayor valor agregado”. También mencionó que la logística aérea es una ventaja competitiva que permite a los estados fortalecer su conectividad y consolidarse como nodos estratégicos.

Asimismo, Chiapas es el rankeado 31 en Mercado de trabajo, que marca las condiciones en la calidad del empleo, con factores como la informalidad, ingresos, desigualdad salarial, participación laboral, escolaridad, brechas de género y crecimiento del empleo formal.

En este subíndice se destaca que la entidad registró el menor ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, que alcanzó los siete mil 535 pesos mensuales, mientras que estados como Baja California Sur reportaron 16 mil 472 pesos en el mismo periodo.

Otro punto que destaca el indicador del centro de investigación independiente en política pública es que Chiapas tuvo el menor desempeño de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con 11.68 por ciento.

El Tip: DE LA POBLACIÓN urbana de más de 18 años, 81.4% tiene la percepción de que hay corrupción estatal; es un nivel medio-alto, que coloca a la entidad en el sitio 13.

MAGRO BIENESTAR. También ocupa el último sitio en lo que se refiere a Sociedad y medio ambiente, que se ocupa del bienestar y capital humano, y que se centra en esperanza de vida, mortalidad infantil, cobertura educativa, acceso a servicios de salud, personal médico y tratamiento de aguas residuales.

En esta categoría se destaca que mientras la Ciudad de México registra 1.7 camas hospitalarias por cada mil habitantes, en Chiapas registra 0.4 camas por cada mil habitantes, con lo cual ocupa el último lugar.

De igual forma, mientras que en Nuevo León la esperanza de vida es de 77.9 años, en Chiapas es de 73.2 años y, de acuerdo con el Imco, esta brecha “refleja diferencias en salud, ingresos, seguridad social e infraestructura básica”.

También, Chiapas se ubicó en el último lugar y tuvo la peor tasa bruta de escolarización en nivel secundaria, con 82.4 por ciento de la población.

Además, registró el peor desempeño en cuanto al porcentaje de la población ocupada que tiene acceso a instituciones de salud, con apenas 16.1 por ciento.

Con los anteriores resultados, el nivel de competitividad del estado es catalogado como “muy bajo” en los anteriores segmentos y se ubica entre las entidades cuyo puntaje se encuentra por detrás del percentil 5 de la distribución del puntaje de las 32 entidades.

El Imco menciona que para la construcción del índice se usó como base el conjunto de indicadores que se utilizaron para calcular el ICE 2025, considerando que su publicación es frecuente, recurrente y periódica.

Además, para cada grupo de variables de los subíndices se estima el puntaje por entidad usando análisis por cada uno de los componentes principales.

Con el fin de garantizar la comparabilidad entre ediciones se emplean, para la estimación, las mismas ponderaciones a nivel indicador y a nivel subíndice de la edición 2025.

NOTORIO ATRASO SANITARIO ı Foto: Especial