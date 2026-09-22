Trayectoria del huracán Polo: ¿dónde se encuentra HOY 22 de septiembre?

El huracán Polo se mantiene este martes 22 de septiembre como categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano, de acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Polo registraba vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de hasta 325 kilómetros por hora y avanzaba lentamente hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

Ante la cercanía del ciclón con el Pacífico mexicano, las autoridades mantienen zonas de alertamiento y vigilancia por vientos de tormenta tropical. El sistema también genera condiciones para lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintos puntos de la costa.

¿Dónde está el huracán Polo hoy y cuál es su trayectoria?

De acuerdo con el reporte de Conagua, Polo se localiza al sur de Guerrero y continúa desplazándose hacia el norte, aunque lo hace a una velocidad lenta de apenas 4 kilómetros por hora. Su amplia circulación mantiene bajo vigilancia principalmente a entidades del occidente y sur del país.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se encontraba aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Durante las próximas horas se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, mientras que en el sur, suroeste y costa de Jalisco se pronostican precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros.

Las condiciones también incluyen vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero. Además, se prevé oleaje de entre 5 y 6 metros de altura en las costas de ambos estados, mientras que en Colima y Oaxaca podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

El SMN estableció una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán. También existe una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas con Polo podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, Conagua pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

⚠️⛈️💨🌊 #Polo continúa como #Huracán categoría 5 en la escala #SaffirSimpson y se desplaza lento frente a las costas del #Pacífico mexicano. Más información en ⬇️https://t.co/YsGCWIj01v pic.twitter.com/y9kUWUGuL7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

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LMCT