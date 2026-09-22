Anticorrupción ya investiga a coordinador de IMSS Bienestar en Veracruz

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ya cuenta con un expediente abierto para investigar al coordinador del IMSS Bienestar en el estado de Veracruz, Roberto Ramos Alor, a quien se le cuestiona por el desabasto de medicamentos y otros insumos denunciado por médicos de la entidad.

A inicios del mes, personal de salud e incluso pacientes iniciaron movilizaciones para denunciar que en instalaciones, como el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, no se cuenta con los medicamentos, material de curación y otros recursos básicos para atender a la población, situación de la que se ha responsabilizado a Alor, a quien además hoy se ha puesto en duda en cuanto a su preparación profesional y académica para ocupar el cargo.

La titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, confirmó durante la conferencia presidencial que se abrió un expediente de oficio al que se le da seguimiento, debido a que si se conocieron los señalamientos contra el funcionario. No obstante, se abstuvo de brindar detalles, ya que el caso se encuentra en curso.

“En el caso de Veracruz, así como algunos otros, cuando nos mencionan eventos muy específicos y nombres de servidores públicos -y ya la Presidenta lo ha comentado en otras ocasiones-, nosotros de oficio abrimos un expediente y le vamos dando seguimiento. (¿Hasta ahora nos podría dar algo de información respecto a este expediente?) No, ahorita estamos en proceso de investigación”, declaró Raquel Buenrostro durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también informó que el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, se trasladó a la entidad para verificar la situación que se denuncia. Además, dijo que corresponderá a él la decisión de realizar algún cambio en caso de hallar evidencias de los señalamientos contra Alor.

“Tiene que decidirlo el director del IMSS Bienestar. No es algo que decida yo, es en función de su eficiencia, atención, etcétera. Entonces, en función de ello lo decidirá Alejandro Schwartz, el doctor Alejandro Schwartz, que es muy bueno. Y él toma decisiones de reubicar o no algunas personas de acuerdo al rendimiento que estén dando. Y si hay algún problema relacionado con alguna irregularidad se presenta siempre Anticorrupción y Buen Gobierno”, dijo.

Bajo esta línea, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los planes de compra de medicamentos e insumos, así como la suficiencia de personal han avanzado ampliamente, aunque reconoció que aún no hay un cumplimiento total, pero se mantiene la atención para resolver los inconvenientes.

“Se ha avanzado mucho en el abasto de medicamentos. Nadie ha dicho que estamos al 100 por ciento, pero se ha avanzado muchísimo y también en la contratación de médicos. Los indicadores que hemos mostrado aquí de cómo han aumentado el número de consultas, cómo han aumentado el número de cirugías, pues muestra que de otra manera no hubiera sido posible y al mismo tiempo se están atendiendo pues todas las problemáticas que pudieran presentarse en distintos lugares”, dijo.

Indagan muerte de bebés en Veracruz

La muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona del IMSS Durango ya se encuentra bajo investigación, confirmó la Presidenta.

Comentó que el director del Seguro Social, Zoé Robledo, también se trasladó hasta el lugar para conocer en qué situación se dieron los fallecimientos y también para brindar atención a las familias de los bebés-

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