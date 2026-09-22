‎¿Quiénes son los integrantes de ‘Los Chapitos’ detenidos, que anunció Harfuch?

Este 22 de septiembre el titular de la Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que detuvieron a algunos integrantes del grupo delictivo “Los Chapitos”, en Mazatlán, Sinaloa.

Omar García Harfuch precisó que; como parte del reforzamiento de seguridad, se detuvo a cuatro personas pertenecientes a la facción “Los Capitos” del Cártel de Sinaloa.

Precisó que continuarán operaciones para debilitar y desarticular las estructuras criminales de Sinaloa; además, desveló que entre los cuatro detenidos en la acción coordinada por cuatro dependencias del Estado se encuentra Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”.

Además de “El Peli”, se obtuvo la detención de otros tres presuntos integrantes de “Los Chapitos”; sin embargo, hasta el momento no se ha brindado información sobre sus identidades o las actividades que realizaban dentro de la facción del Cártel de Sinaloa

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

¿Quiénes son “Los Chapitos”?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una sanción en contra de la facción del Cártel de Sinaloa “Los Chapitos”, pues los señalan por estar “al frente del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos”.

Asimismo, en junio del 2025 señalaron a Archivaldo Iván Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como lídetes fugitivos e hijos de “El Chapo”, quien actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia en Estados Unidos desde el 2017.

Adicionalmente, se ofrece una recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que ayude a la detención y/o condena de Archivaldo Iván y Jesús Alfredo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que “Los Chapitos son una facción poderosa y extremadamente violenta del Cártel de Sinaloa, líder en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona a los hijos de “El Chapo” y a Los Chapitos ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, precisó que el Departamento del Tesoro está utilizando sus herramientas para cumplir “con el mandato del Presidente Trump de eliminar por completo los cárteles de la droga y enfrentar a líderes violentos como los hijos de ‘El Chapo’”.

Durante el 2026 se han registrado varias detenciones de presuntos integrantes de “Los Chapitos” en México, incluyendo a un ciudadano estadounidense que se ubicaba en Mazatlán.

A estas detenciones también se suma la vinculación a proceso y prisión preventiva de Ricardo Osuna Tirado, alias “El Tío”, y otros cinco presuntos integrantes de “Los Chapitos”.

Las personas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como presuntos integrantes principales de la facción de “Los Chapitos” y miembros clave en Mazatlán, Sinaloa son:

Archivaldo Iván Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Joaquín Guzmán López

Ovidio Guzmán López

Victor Manuel Barraza Pablos

José Raún Nuñez Ríos

Sheila Paola Urias Vázquez

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de 🇺🇸 ha sancionado hoy a Los Chapitos, poderosa facción de un cártel🇲🇽, que facilita el tráfico y la producción ilícitos de #fentanilo. https://t.co/I0Dot1METa pic.twitter.com/f5OtEW2bSt — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2025

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