Caen dos presuntos miembros de célula ligada a ‘Los Chapitos’; los vinculan con caso de mineros

El caso de los diez trabajadores mineros privados de la libertad en enero pasado en Concordia, Sinaloa, sumó dos nuevas detenciones. Fuerzas federales y estatales capturaron a Ángel Gabriel N., alias “Tronco”, y Milton Yair N., a quienes las autoridades relacionan con el grupo que se llevó a los empleados de Minera Canam/Vizsla Silver Corp.

Ambos hombres son identificados como integrantes de “Los Menores”, organización vinculada con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, señalado por el Ejército Mexicano como jefe regional de “Los Chapitos” en dicha localidad. Su captura ocurrió este martes durante un despliegue en el mismo municipio donde comenzó el caso hace más de siete meses.

La desaparición de los trabajadores ocurrió el 23 de enero y abrió una búsqueda que se extendió por la zona serrana de Concordia. El 9 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco cuerpos localizados en un predio de la comunidad de El Verde correspondían a integrantes del grupo y que otros cinco permanecían bajo trabajos de identificación.

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Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

Meses después, el saldo creció. Vizsla Silver informó el 6 de abril que nueve de sus colaboradores habían sido localizados sin vida y que uno continuaba desaparecido. La empresa precisó entonces que mantenía coordinación con las autoridades y que el caso seguía bajo investigación, mientras continuaban las labores para localizar al décimo trabajador.

Ahora, los trabajos de Inteligencia Militar Central llevaron a Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hasta los dos señalados por reportes locales de participar directamente en el secuestro y asesinato de los mineros. Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participó en el operativo.

Durante la detención se aseguraron dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, cargadores, municiones de distintos calibres, droga y equipo táctico.

Los dos hombres, así como el material asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, instancia que continuará las diligencias ministeriales.

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MSL