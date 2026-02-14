Gremio minero se moviliza en varios estados por el secuestro de 10 trabajadores en Sinaloa

Trabajadores del sector minero, familiares y organizaciones sociales realizaron este sábado movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país para exigir la localización de los mineros que continúan desaparecidos tras el secuestro de 10 trabajadores ocurrido en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Las protestas se llevaron a cabo de forma coordinada bajo una convocatoria difundida por colectivos del gremio y sindicatos, luego de que el caso generara preocupación entre comunidades mineras de diversas entidades.

"Estamos de luto"



Mineros de varios estados salen a marchar este 14 de febrero



Exigen justicia por sus 10 compañeros de Concordia, Sinaloa



¿Cuáles son los estados con movilizaciones?

Las concentraciones no se limitaron a Sinaloa. Se reportaron marchas, concentraciones o actos públicos en varios estados con presencia minera:

Sinaloa (familiares y pobladores)

Sonora

Chihuahua

Zacatecas

Hidalgo

San Luis Potosí

En algunas ciudades los manifestantes portaron cascos, lámparas y herramientas de trabajo como símbolo de la actividad minera, además de mantas con los nombres de los trabajadores y veladoras en memoria de las víctimas.

Durante las movilizaciones, los participantes solicitaron principalmente:

Avances en la búsqueda de los trabajadores aún no localizados.

El esclarecimiento de los hechos ,

Condiciones de seguridad para quienes laboran en zonas mineras.

En varios puntos se realizaron minutos de silencio y guardias simbólicas frente a plazas públicas y edificios gubernamentales.

Autoridades federales mantienen operativos de búsqueda y patrullaje en la sierra de Sinaloa, con la participación de fuerzas de seguridad y peritos especializados. Hasta el momento las investigaciones continúan abiertas y no se ha informado sobre detenciones relacionadas directamente con el caso.

¿Qué sucedió con los mineros?

El 23 de enero de 2026 un grupo armado privó de la libertad a 10 empleados de una mina ubicada en la zona serrana de Concordia. Posteriormente autoridades federales y estatales iniciaron operativos de búsqueda en la región.

Días después, peritajes forenses confirmaron el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas localizadas en el área, algunos de los cuales fueron identificados como pertenecientes a parte de las víctimas, mientras continúan las labores para localizar al resto de los trabajadores.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, una de las líneas de indagatoria considera que los trabajadores habrían sido interceptados por integrantes de un grupo delictivo.

El secuestro de los mineros ha tenido repercusión en distintas regiones del país debido a que la minería es una de las principales actividades económicas en zonas serranas del norte y centro de México, donde trabajadores suelen trasladarse a comunidades alejadas para realizar sus labores por periodos prolongados.

Las familias de las víctimas indicaron que permanecerán atentas a la información oficial mientras continúan las acciones de búsqueda.

