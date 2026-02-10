Mineros secuestrados en Sinaloa habrían sido confundidos con integrantes del narco: García Harfuch

Los primeros reportes apuntan a que los 10 mineros que fueron secuestrados el mes pasado en Sinaloa, y de los que cinco cuerpos ya fueron encontrados, habrían sido confundido por los plagiadores como integrantes de otro grupo criminal antagónico: Los Mayos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que hasta ahora van cuatro personas detenidas vinculadas con este caso, mismos que pertenecen al grupo delincuencial de Los Chapitos.

Durante la conferencia de prensa matutina dijo que el móvil del delito, según las declaraciones dadas por los criminales, es que confundieron a los trabajadores con criminales con los que se encuentran en disputa.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos, las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones, vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto”, declaró.

El funcionario negó que se hubiera tenido reporte o queja por parte de la empresa canadiense para la que trabajaban estos mineros, acerca de alguna amenaza o amedrentamiento de parte de criminales.

No obstante, afirmó que sí se han tenido quejas de estas conductas delictivas de parte de empresas de otros giros en distintos estados del país.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya ha pedido al Gabinete de Seguridad ponerse en contacto con la Cámara Minera para abrir diálogo al respecto.

