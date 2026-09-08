Cae en Chihuahua ‘Pepa’, operador de ‘La Línea’ requerido por Estados Unidos

Detenido "Pepa", operador regional de "La Línea", junto a su hijo en Chihuahua.

Autoridades federales detuvieron en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua, a Epifanio “N”, alias “Pepa”, presunto líder criminal y operador regional de “La Línea”, quien cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, “Pepa” era responsable de la producción y traslado de drogas, además del tráfico de migrantes desde México hacia Estados Unidos en el municipio fronterizo de Ojinaga, en Chihuahua.

Durante la operación también fue detenido Alejandro “N”, identificado como hijo de “Pepa”, a quienes les aseguraron un inmueble, 5 armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y 2 vehículos.

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el despliegue derivó de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con autoridades estadounidenses, entre ellas el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

“La Línea” es una estructura criminal vinculada con el Cártel de Juárez y con presencia en Chihuahua, dedicada al tráfico de drogas. Asimismo, las autoridades vinculan a “Pepa” con Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado como jefe regional de esta célula delictiva.

El pasado 15 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez como una “organización terrorista” extranjera.

Tanto Epifanio “N” y Alejandro “N” como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Chihuahua.

En la operación participaron elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR.

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cehr