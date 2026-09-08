MC pone la lupa al Paquete Económico 2027 y anuncia siete puntos que defenderá

Tras la entrega del Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, la coordinadora de la Bancada Naranja, Ivonne Ortega, adelantó que Movimiento Ciudadano realizará una revisión detallada de la propuesta del Gobierno Federal y buscará que el presupuesto atienda las necesidades más apremiantes de la población.

A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que el presupuesto debe reflejar las verdaderas prioridades de un gobierno y planteó siete rubros que, desde la perspectiva de su bancada, deben contar con recursos suficientes durante el próximo ejercicio fiscal.

Entre sus principales demandas se encuentra destinar mayores recursos para estados y municipios, particularmente para atender problemas relacionados con el agua, vivienda, carreteras, medio ambiente y atención a las infancias.

Ortega también planteó incrementar la inversión en infraestructura eléctrica, con el objetivo de generar y distribuir energía en todo el país, además de garantizar el abasto de combustibles.

Hoy llegó a la Cámara de Diputados el #PaqueteEconómico2027: la propuesta del Gobierno Federal para definir cuánto dinero tendrá el país y en qué se va a gastar durante el próximo año.



Desde la @BancadaNaranjaD vamos a revisarlo a fondo. Estas son nuestras prioridades: 👇 — Ivonne Ortega (@IvonneOP) September 9, 2026

En materia de salud, la legisladora exigió que el presupuesto contemple medicamentos suficientes y recursos para los hospitales, a fin de garantizar la atención de la población.

Para el rubro de seguridad, la Bancada Naranja propuso destinar mayores recursos para que las policías locales reciban capacitación, equipamiento y mejores condiciones laborales.

Otra de las prioridades señaladas por Ortega es poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidados, para avanzar en la atención y reconocimiento de las labores de cuidado.

En materia educativa, la diputada planteó asignar recursos para que un millón de jóvenes adicionales puedan acceder a la universidad.

Asimismo, pidió garantizar presupuesto suficiente para cumplir con el aumento salarial aprobado para personal médico, docentes y policías.

“La propuesta del Gobierno Federal para definir cuánto dinero tendrá el país y en qué se va a gastar durante el próximo año” será revisada a fondo por la bancada, señaló Ortega.

La legisladora concluyó que el presupuesto debe utilizarse en los sectores donde existen mayores necesidades y afirmó que Movimiento Ciudadano defenderá que los recursos públicos se traduzcan en una mejora en la calidad de vida de la población.

“El presupuesto dice cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno”, sostuvo.

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MSL