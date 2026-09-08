Hallan túnel conectado a dos tomas clandestinas en Nuevo León; Pemex las inhabilita

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó un túnel conectado a dos tomas clandestinas de hidrocarburo en Santa Catarina, Nuevo León, y aseguró 480 litros de posible combustible durante otra intervención en Hidalgo. En acciones distintas, agentes federales también ejecutaron órdenes judiciales y detuvieron a cinco personas por delitos relacionados con armas, documentos falsos y narcóticos.

El operativo en Nuevo León derivó de una orden de cateo contra un inmueble bajo investigación por un probable delito en materia de hidrocarburos. Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) participó en la diligencia.

Agentes encontraron dentro de la propiedad una excavación que daba acceso a un túnel enlazado con dos conexiones ilegales. La autoridad aseguró además un arma corta, un cargador, cartuchos útiles, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de combustible, mangueras y diversa documentación.

Pemex inhabilitó las dos tomas clandestinas, mientras que el Ministerio Público de la Federación recibió los objetos, vehículos y demás indicios obtenidos durante el cateo para continuar con la investigación correspondiente.

Como parte de otro despliegue contra el probable robo de combustible, elementos federales realizaron actos de investigación en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, con apoyo de la Guardia Nacional (GN). El personal aseguró 480 litros de posible hidrocarburo, 13 tambos y un vehículo.

La #FGR llevó a cabo la incineración de más de cinco toneladas y más de 13 mil litros de sustancias y precursores químicos, relacionados con diversas investigaciones y que fueron asegurados en coordinación con el @GabSeguridadMX. La diligencia se realizó en el #EdoMex, con la… pic.twitter.com/6aYsml74ZT — FGR México (@FGRMexico) September 8, 2026

Tres órdenes judiciales también llevaron a la captura de Rafael “N”, Marlon “N” y Daniel “N” en Ciudad de México, Aguascalientes y Morelos, respectivamente.

La FGR atribuye al primero una posible participación en el uso de documento falso. Al segundo le señala la probable comisión de delitos por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, mientras que al tercero lo relaciona con portación de arma sin licencia, además de posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar.

Mientras tanto, en la carretera federal 101 Ciudad Victoria-Tula, en Hidalgo, autoridades detuvieron en flagrancia a dos personas durante una investigación por una posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En ese punto aseguraron 121 cartuchos útiles y un vehículo.

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MSL