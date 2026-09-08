Guerrero activa blindaje electoral rumbo a las elecciones de 2027

La estrategia de imparcialidad institucional en la entidad fue anunciada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El Gobierno de Guerrero y la Fiscalía General del Estado activaron oficialmente el Programa de Blindaje Electoral 2026-2027. La medida preventiva busca garantizar que la ciudadanía ejerza su voto con plena libertad y seguridad en las próximas elecciones, donde se renovarán la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos de la entidad.

Durante la presentación realizada en Chilpancingo, las autoridades estatales establecieron que los organismos públicos actuarán con estricta neutralidad. El propósito fundamental es impedir el uso indebido de los recursos públicos, bienes institucionales y programas sociales para favorecer a cualquier partido o aspirante político.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda señaló que la prioridad institucional es asegurar igualdad de condiciones para todas las corrientes políticas. Detalló que las dependencias tienen la obligación legal de mantenerse al margen de la contienda, garantizando que el destino del estado se decida exclusivamente en las urnas.

En su intervención, el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, informó que la dependencia no apoya candidaturas ni interviene en la competencia política. Explicó que se fortalecerán los mecanismos de recepción de denuncias para prevenir, investigar y combatir los delitos electorales en toda la geografía guerrerense.

Para asegurar una cobertura integral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales desplegará brigadas interinstitucionales en las distintas regiones. Estas acciones contemplan capacitación directa a servidores públicos municipales e información accesible adaptada para las comunidades y pueblos indígenas del estado.

La fiscal especializada, Dulce Selene Castañeda Arrellanes, precisó que se aplicará un enfoque de atención prioritaria a la prevención de conductas que vulneren los derechos político-electorales de las mujeres. La funcionaria reiteró que ninguna falta cometida durante el proceso quedará impune.

El arranque del programa reunió a titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral estatal y del Poder Judicial, así como a mandos de la Octava Región Naval y la Guardia Nacional.

La contienda electoral concluirá el 6 de junio de 2027 con la jornada de votación. Con la puesta en marcha de este blindaje, Guerrero busca consolidar un marco de legalidad, certidumbre y paz social antes, durante y después del periodo comicial.

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JVR