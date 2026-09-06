Fiscalía de Guerrero detiene a 16 integrantes de ‘Los Ardillos’ tras asesinato de elemento de la Guardia Nacional

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó la detención de 16 presuntos integrantes de “Los Ardillos” durante “recorridos y acciones interinstitucionales” en las localidades de Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco.

Lo anterior, luego de que, el pasado 5 de septiembre, las autoridades localizaron los cuerpos de cuatro personas en el poblado de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, entre ellas un elemento de la Guardia Nacional que había denunciado en un video supuestos vínculos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y grupos criminales en Guerrero.

Sobre las personas detenidas, la Fiscalía destacó la captura de un presunto operador financiero de “Los Ardillos”, así como el aseguramiento de 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de aparente metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, 2 motocicletas y un vehículo.

Artículos asegurados durante acciones en Acapulco, que derivaron en la detención de 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos". ı Foto: Fiscalía de Guerrero

Refuerzan seguridad tras asesinato de elemento de la Guardia Nacional

Por separado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) precisó que el elemento de la Guardia Nacional se encontraba de descanso en Guerrero, de donde era originario, y atribuyó su asesinato al “contexto de importantes afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en el estado, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante la presente administración”.

Ante el multihomicidio, se reforzó la seguridad en la región con 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos. Asimismo, la Defensa adelantó la llegada de “un contingente mayor” durante los próximos días, y afirmó que “no se retirará hasta detener y llevar a los responsables ante la justicia”.

En su balance, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó mil 850 detenciones durante la actual administración en operaciones contra organizaciones criminales con presencia en Guerrero, entre ellas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.

Como resultado de las acciones, en las que ha participado personal del Ejército, de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, suman mil 35 armas de fuego, 140 mil 49 cartuchos de distintos calibres y 39 granadas aseguradas.

Asimismo, destacó la incautación de 18.9 toneladas de droga, la destrucción de 6 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de mil 428 vehículos.

En la detención de los presuntos integrantes de “Los Ardillos” participó personal de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Con información de Elizabeth Hernández.

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cehr