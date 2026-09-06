Autoridades federales desmantelan tres ‘narco laboratorios’ en Guerrero; colabora EU con inteligencia

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en Guerrero, una acción que derivó en el decomiso de más de tres mil kilogramos de sustancias y precursores y contó con la colaboración de autoridades estatales y de la inteligencia de Estados Unidos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró que los laboratorios fueron localizados y desmantelados en diferentes municipios: uno en Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

Desmantelamiento permitió decomiso de más de tres mil kilogramos de sustancias químicas y precursores. ı Foto: SSPC

De acuerdo con lo informado por García Harfuch, la operación resultó en el decomiso de:

Dos mil 400 kilogramos (aprox) de sustancia química

Mil kilogramos (aprox) de precursores químicos

150 costales de sosa cáustica

663 kilogramos de cloruro de amonio

Más de 260 tambos de 200 litros

11 contenedores de 500 litros

Nueve reactores

Más de 60 tanques de gas

Reactores, condensadores, destiladores y más equipo para la producción de droga

Omar García Harfuch destacó que, para esta operación, se contó con “la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos ”.

Además de las sustancias químicas y precursores, fue decomisado equipo para la fabricación de droga. ı Foto: SSPC

Asimismo, agradeció a las autoridades de Guerrero por su colaboración y reconoció al Ejército mexicano “por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo”.

El titular de la SSPC destacó que, además de elementos de la dependencia que encabezan participaron las secretarías de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

En una operación conjunta de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades del Estado de Guerrero, fueron localizados y desmantelados de manera simultánea tres laboratorios clandestinos para producir metanfetamina en Guerrero:

uno en Coahuayutla de José… pic.twitter.com/aD7ARe0UPa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2026

Finalmente, remarcó que “con estas acciones, se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”.

Desmantelamiento de “narco laboratorios” en Guerrero sigue a acción similar en Sinaloa

El desmantelamiento de los tres laboratorios clandestinos en Guerrero sigue a una acción similar ejecutada por autoridades federales en Sinaloa, entre el 2 y el 3 de septiembre, por la cual se decomisaron más de seis toneladas de metanfetamina, así como precursores.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo… pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

Así lo informó la Secretaría de Marina en un comunicado, en donde destacó que el “mega decomiso” fue resultado de dos operaciones en Corralejo (el 2 y 3 de septiembre) y una más en Corral Viejo (el 2 de septiembre).

En total, fue decomisado un total de 16.8 toneladas de metanfetamina en diferentes etapas de producción, así como cinco mil litros y 7.6 toneladas de precursores químicos.

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