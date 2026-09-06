Autoridades federales desmantelan tres ‘narco laboratorios’ en Guerrero; colabora EU con inteligencia

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en Guerrero, una acción que derivó en el decomiso de más de tres mil kilogramos de sustancias y precursores y contó con la colaboración de autoridades estatales y de la inteligencia de Estados Unidos.
Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien aseguró que los laboratorios fueron localizados y desmantelados en diferentes municipios: uno en Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.
De acuerdo con lo informado por García Harfuch, la operación resultó en el decomiso de:
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- Dos mil 400 kilogramos (aprox) de sustancia química
- Mil kilogramos (aprox) de precursores químicos
- 150 costales de sosa cáustica
- 663 kilogramos de cloruro de amonio
- Más de 260 tambos de 200 litros
- 11 contenedores de 500 litros
- Nueve reactores
- Más de 60 tanques de gas
- Reactores, condensadores, destiladores y más equipo para la producción de droga
Omar García Harfuch destacó que, para esta operación, se contó con “la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos”.
Asimismo, agradeció a las autoridades de Guerrero por su colaboración y reconoció al Ejército mexicano “por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo”.
El titular de la SSPC destacó que, además de elementos de la dependencia que encabezan participaron las secretarías de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
Finalmente, remarcó que “con estas acciones, se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”.
Desmantelamiento de “narco laboratorios” en Guerrero sigue a acción similar en Sinaloa
El desmantelamiento de los tres laboratorios clandestinos en Guerrero sigue a una acción similar ejecutada por autoridades federales en Sinaloa, entre el 2 y el 3 de septiembre, por la cual se decomisaron más de seis toneladas de metanfetamina, así como precursores.
Así lo informó la Secretaría de Marina en un comunicado, en donde destacó que el “mega decomiso” fue resultado de dos operaciones en Corralejo (el 2 y 3 de septiembre) y una más en Corral Viejo (el 2 de septiembre).
En total, fue decomisado un total de 16.8 toneladas de metanfetamina en diferentes etapas de producción, así como cinco mil litros y 7.6 toneladas de precursores químicos.
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