Desmantelan en Michoacán 21 laboratorios

Autoridades federales desmantelaron en Zitácuaro, Michoacán, un nuevo laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas, con lo que suman al menos 21 instalaciones de este tipo inhabilitadas en esa entidad en lo que va de 2026, de acuerdo con un recuento de reportes oficiales.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, que aseguraron mil 515 litros y mil 991 kilos de metanfetamina, además de más de dos toneladas de sustancias químicas. Dentro del complejo también encontraron reactores, tanques de gas y un campamento.

Según los balances federales, hasta el 15 de junio el Gobierno contabilizaba 30 laboratorios de metanfetamina desmantelados en Michoacán desde que inició la actual administración federal, de los cuales 70 por ciento corresponde a operaciones realizadas este año. Además, se han asegurado 12 áreas de concentración utilizadas para producir esa droga.

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Entre los casos recientes figuran operativos en Arteaga y Lázaro Cárdenas, además del realizado ahora en Zitácuaro. Michoacán concentra al menos 2.8 por ciento de los laboratorios clandestinos desmantelados en el país durante este año, con 21 de las 757 instalaciones que se desprenden de los balances federales.

A escala nacional, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han localizado un total de dos mil 644 laboratorios durante la actual administración.

Las fuerzas federales reportan más de 132 toneladas de metanfetamina y cinco mil 400 toneladas de precursores químicos asegurados en el mismo periodo.