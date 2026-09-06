‘Vamos a salir a ganar todas las elecciones’: Paulo Emilio García sobre proceso del 2027

El Presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo Emilio García, confirmó este domingo que, a pesar de que el partido pudiera haber perdido popularidad en ciertas alcaldías, su tarea será salir a ganar todas las elecciones en juego durante las elecciones locales de 2027.

“A ver, lo voy a decir de manera muy clara, vamos a salir a ganar todas las elecciones. Somos un partido, un movimiento, que tiene casi 1 millón de afiliadas y afiliados en la ciudad. Entonces, pues no tenemos derecho de dar por perdido ningún territorio”, adelantó el dirigente local en conferencia de prensa.

Bajo este tenor, García González también declaró que, si bien es cierto zonas como Benito Juárez o Miguel Hidalgo son difíciles por la presencia que partidos opositores como PAN mantienen, no son territorios imposibles para Morena.

Esto porque, según el Presidente de Morena en la capital, en 2018 López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo lograron triunfos en las urnas de la alcaldía Benito Juárez.

Además, demarcaciones como Cuauhtémoc o Coyoacán, que hoy son gobernadas por políticos de oposición, ya han sido presididas por el partido guinda en el pasado, lo cual no vuelve imposible la encomienda de arrasar con PRI, PAN o Movimiento Ciudadano en 2027.

Paulo Emilio García González ı Foto: Captura de Pantalla

Destaca candados para candidatos con pasado negativo

Respecto a posibles candidaturas de morenistas con pasado negativo, Paulo Emilio García contó a medios de comunicación que los filtros del partido sí son efectivos para la elección de sus perfiles que ocuparán puestos de elección popular.

Y es que luego de diversos traspiés a nivel nacional con personajes como Rubén Rocha Moya, el Gobernador con licencia de Sinaloa, o Adán Augusto López Hernández, el exgobernador de Tabasco, ha habido fuertes críticas a Morena por los criterios en la elección de sus candidatos.

En este aspecto, García González aseveró que buena parte del problema se resuelve con las encuestas que Morena realiza a su militancia, aunque en casos extremos, el partido también aplica filtros adicionales.

“El primer filtro, hay que decirlo, es la propia encuesta. La gente conoce quiénes son los perfiles, qué antecedentes tienen, qué trayectoria. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, se filtra la gran mayoría de problemas. Si en un caso extremo alguien ganara la encuesta, se le da más peso a lo que le se le llama el saldo de opinión, es decir, pues si alguien es muy conocido, pero tiene muchos negativos, eso también se toma en cuenta en el resultado final”, concluyó el dirigente local.

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LMCT