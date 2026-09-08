Delfina Gómez alcanza 60% de aprobación en el Estado de México, según encuesta

La gobernadora constitucional de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, se posicionó dentro de las diez autoridades estatales mejor calificadas del país.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, registra una aprobación ciudadana del 60 por ciento al cumplir tres años al frente del Poder Ejecutivo mexiquense. Este resultado posiciona a la mandataria dentro del grupo de los diez gobernantes con mejor evaluación pública en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por la empresa Enkoll, el optimismo prevalece entre las familias de la entidad. Seis de cada diez mexiquenses consideran que la situación general del estado continuará mejorando progresivamente durante los próximos tres años de la actual administración.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, sostuvo que este respaldo responde a la política de atención directa a las necesidades de la población en los 125 municipios que conforman la geografía mexiquense.

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“El compromiso de trabajar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo se mantiene firme y seguirá dando resultados”, expresó Duarte Olivares mediante una declaración difundida en sus redes sociales para detallar el avance de los programas locales.

El pueblo avala la gestión positiva de nuestra querida Gobernadora @delfinagomeza. 👏🏼



A tres años de gobierno, se registra un 60% de aprobación ciudadana, de acuerdo con la Encuesta de Enkoll de @El_Universal_Mx, gracias a las obras y acciones realizadas en los 125 municipios.… https://t.co/fFB3yHkaNi — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) September 8, 2026

Las obras de infraestructura y transporte público destacan como uno de los factores con mayor impacto en la percepción de los habitantes. Proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren Suburbano en el tramo Lechería-AIFA cuentan con más del 80 por ciento de opiniones favorables.

A estas megaobras se suman la construcción de la Línea V del Mexicable en el municipio de Naucalpan y los trabajos de rehabilitación en el Periférico Norte, intervenciones urbanas que registran calificaciones positivas superiores al 80 por ciento debido a su impacto en la movilidad cotidiana.

El desempeño reportado contrasta de manera directa con los registros de la gestión estatal anterior. Al cumplir el mismo periodo de tres años en el cargo, el exgobernador Alfredo del Mazo Maza alcanzaba únicamente un 24.9 por ciento de aprobación popular en los sondeos del estado.

La diferencia en los niveles de aceptación evidencia una transformación en la relación entre el gobierno mexiquense y la ciudadanía, sustentada en la ejecución de obras viales, el transporte masivo y la presencia permanente en las comunidades del Estado de México.

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JVR