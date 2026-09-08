Caen 16.7% los homicidios en Tamaulipas durante 2026, reporta el SESNSP

Las métricas e indicadores de violencia nacional corresponden al informe oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tamaulipas reporta una reducción del 16.7 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, colocándose por debajo de la media nacional. El avance responde a la estrategia conjunta implementada entre el gobierno estatal y la administración federal.

La entidad se mantiene fuera del grupo de siete estados que concentran casi la mitad de los delitos de este tipo en todo México, según las cifras oficiales presentadas por las autoridades de seguridad pública.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el informe durante la conferencia matutina federal. Precisó que Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos concentran el 49.3 por ciento de los homicidios del país.

Las labores operativas permitieron mantener la seguridad regional en Tamaulipas fuera del indicador crítico nacional. ı Foto: Especial.

Frente a esta dinámica nacional, las autoridades locales atribuyen la constante baja en Tamaulipas al seguimiento diario de los indicadores delictivos y a las acciones focalizadas para consolidar la paz en las distintas regiones del estado.

En el panorama general, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó un descenso del 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, al pasar de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026.

“Registramos un 53 por ciento de reducción en homicidio doloso en prácticamente dos años”, puntualizó la mandataria, quien atribuyó los resultados al fortalecimiento de las labores de inteligencia, la investigación y la atención directa a las causas sociales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló la detención de más de 67 mil 200 personas vinculadas a delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026.

En ese lapso, las fuerzas de seguridad decomisaron 34 mil 353 armas de fuego —de las cuales el 80 por ciento procedía de Estados Unidos—, 88 toneladas de cocaína en incautaciones marítimas y 534 toneladas de diversos estupefacientes en operativos terrestres.

Finalmente, las Fuerzas Armadas inhabilitaron 2 mil 771 laboratorios clandestinos en 24 estados del país, al tiempo que las acciones contra la extorsión derivaron en la captura de 2 mil probables responsables en el territorio nacional.

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JVR