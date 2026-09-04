Américo Villarreal rinde cuentas en municipios de Tamaulipas

El gobernador constitucional del estado, Américo Villarreal Anaya, encabeza las evaluaciones de desarrollo en la entidad.

El gobernador Américo Villarreal Anaya está realizando una gira sin precedentes por los 43 municipios de Tamaulipas. Su objetivo es acompañar los informes de alcaldes y revisar de primera mano los avances que benefician directamente a las familias tamaulipecas. Esta iniciativa busca acercar el gobierno a la gente, garantizando que la rendición de cuentas no sea solo un trámite, sino una oportunidad para evaluar resultados y planear el futuro.

Este recorrido, que se extenderá por septiembre, permite hacer un balance de los logros alcanzados gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno. En cada encuentro, Villarreal Anaya ha enfatizado el compromiso de su administración con los ayuntamientos. “Las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”, afirmó.

La gira ya ha visitado localidades como Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán. En Nueva Ciudad Guerrero, el gobernador destacó una inversión estatal y federal acumulada de casi 649 millones de pesos, destinada a programas sociales y obras de infraestructura esenciales como agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad.

En Nuevo Laredo, uno de los principales motores económicos del estado, la inversión conjunta estatal y federal se acerca a los 8 mil 900 millones de pesos. Además, los Programas para el Bienestar benefician a más de 57 mil neolaredenses, con un incremento del 190 por ciento en la derrama anual. Proyectos como la sede de Aduanas, la modernización del Puente III y el Tren Saltillo-Nuevo Laredo, buscan transformar la logística regional en “más inversión, más empleo y prosperidad compartida”.

La gira de trabajo contempló mesas de supervisión de infraestructura hídrica y social en Nueva Ciudad Guerrero. ı Foto: Especial.

La gira busca contrastar compromisos con resultados y definir acciones futuras. En Mier, Villarreal Anaya subrayó que en Tamaulipas se ha recuperado la esencia de las instituciones y que el humanismo es una “práctica cotidiana”, lo que se refleja en indicadores de desempeño que muestran un estado “objetivamente mejor”.

Esta estrategia de cercanía replica el modelo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también recorre el país para informar directamente a la población. Tanto a nivel federal como estatal, la premisa es que los resultados deben ser visibles justo donde impactan: en los municipios y en la vida diaria de las familias.

Villarreal ha reiterado que el “humanismo mexicano” guía el compromiso de garantizar derechos sociales, conducir la administración con honestidad y poner el gobierno al servicio del pueblo. Se espera que esta extensa gira por los 43 municipios de Tamaulipas concluya el próximo 28 de septiembre.

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JVR