A dos años del gobierno de Sheinbaum, trabajo conjunto se refleja en Tamaulipas: Américo Villarreal

La coordinación entre el gobierno de Tamaulipas y la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha traducido, a lo largo de sus dos primeros años de mandato, en inversiones, infraestructura y programas que tienen como objetivo mejorar directamente la vida de las y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A dos años del inicio del gobierno de la Presidenta, el mandatario afirmó que Tamaulipas está presente en las cuentas de México, pero el avance más sustantivo es que las y los tamaulipecos perciben la transformación, que los beneficios llegan a la población y el desarrollo es cada vez más patente.

“Hay veces que a lo mejor los gobernantes o los políticos hablamos de grandes cifras, hablamos de grandes impactos, de números grandes y que es la forma de percibirlo; no la verdad es que como nos ha indicado la Presidenta y seguramente lo va a hacer en este su Segundo Informe, es que el beneficio lo debe de recibir la persona, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera, que todos gocemos de los Derechos Humanos que ya han quedado consagrados dentro de nuestro marco constitucional” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

Al participar en una nueva emisión del programa “Diálogos con Américo”, el mandatario se refirió a la página propia que tendrá este estado fronterizo en la rendición de cuentas de la Presidenta y que incluye trenes, puentes, carreteras, puertos, agua, hospitales, preparatorias, energía y vivienda.

A unos días de que la presidenta de México presente su Segundo Informe de Gobierno al pueblo de México, subrayó que desde el inicio de los gobiernos de la transformación en 2018, las cifras y proyectos adquieren sentido cuando sus resultados pueden ser percibidos directamente por la población.

“Entonces, lo que a veces decimos en cifras, decimos en proyectos, a veces decimos en planes, lo tiene que ver y lo tiene que vivir la ciudadanía en su actividad diaria, en su actividad doméstica y percibir que se dan estos pequeños cambios a veces, o significativos, dependiendo el sitio y la oportunidad en lo particular, pero que vamos caminando” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Enfatizó que estos resultados corresponden a una visión que comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene continuidad con la Claudia Sheinbaum. “Y que yo creo que en estos grandes gobiernos de la transformación, cada vez son más patentes entre nuestra población”.

Durante esta emisión, donde se puso énfasis que Tamaulipas tendrá un lugar en las páginas del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, el gobernador Américo Villarreal consideró “muy gratificante” trabajar día a día con ella pues la Mandataria, destacó, es una mujer muy preparada que conoce muy bien al país y a Tamaulipas.

Puso énfasis en que esta coordinación entre Tamaulipas y el Gobierno Federal parte de la presentación ante la Federación de proyectos sustentados en las oportunidades y necesidades de Tamaulipas.

Infraestructura y bienestar

En materia carretera, el mandatario tamaulipeco informó que se atienden más de mil 700 kilómetros de carreteras federales en Tamaulipas y que este año se adicionan 2 mil millones de pesos para su rehabilitación. También mencionó el programa para rehabilitar caminos terciarios y rurales mediante la participación de los gobiernos municipal y estatal.

En acciones de bienestar, destacó los más de 19 programas federales que operan en Tamaulipas, los cuales representan una derrama superior a 24 mil 500 millones de pesos anuales, además de los programas estatales.

“Lo vivo, lo veo”, expresó al explicar que los beneficios se reflejan en la vida cotidiana de la población a través de becas, útiles escolares, desayunos saludables, pensiones para adultos mayores, mejoramiento de escuelas, carreteras y condiciones de seguridad.

Inversión histórica en agua

El gobernador destacó que durante los dos primeros años de la administración de la Presidenta se ha registrado una inversión histórica cercana a 7 mil 500 millones de pesos en infraestructura hidráulica.

Entre las acciones mencionó la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, que apoyará a 300 mil hectáreas y beneficiará a más de 5 mil agricultores, además de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria, que se prevé poner en funcionamiento a mediados del próximo año.

“Entonces, una cifra que podríamos haber oído… la traducimos en una sensación y una condición que se debe de concretar en el beneficio de una persona que se dedica al campo, que siembra con esfuerzo, trabajo todos los días, y que ahora tiene esta, va a tener esta oportunidad” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo". ı Foto: Cortesía

Energía y salud

En energía, el gobernador de Tamaulipas reportó un avance de 99.9 por ciento en electrificación estatal y señaló que se llevan celdas solares a comunidades alejadas. Asimismo, indicó que se han autorizado cerca de ocho nuevos parques eólicos y uno fotovoltaico. Añadió que cinco municipios cuentan ya con una clasificación de tarifa de verano y otros 10 están en proceso de participación, negociación y justificación ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)para incorporarse al modelo.

En salud, destacó la entrega reciente de dos unidades hospitalarias en la zona sur y la coordinación con la Beneficencia Pública, la Secretaría de Salud, el DIF Tamaulipas y los DIF municipales.

Recordó que Tamaulipas ocupó durante 2023, 2024 y 2025 el primer lugar nacional en número de eventos quirúrgicos realizados con apoyo de la Beneficencia Pública, mediante materiales de osteosíntesis, implantes cocleares, lentes intraoculares y apoyos funcionales.

También señaló que Tamaulipas se mantiene como la única entidad del país sin casos de sarampión y que durante este año registra menos de 40 casos de dengue, sin mortalidad por este padecimiento. Indicó que se han aplicado 7 millones de vacunas entre una población de 3.6 millones de habitantes.

Coordinación también en seguridad

Villarreal Anaya afirmó que el trabajo coordinado con la Federación también se refleja en seguridad. Señaló que, al asumir su administración, Tamaulipas registraba alrededor de tres homicidios diarios en promedio y actualmente la cifra se ubica en 0.4 o 0.5, además de reportar una reducción de 87 por ciento en homicidios dolosos durante su gobierno.

Destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Armada de México, la Guardia Nacional, Guardia Estatal, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, entre otras instituciones.

Con la administración de Claudia Sheinbaum, agregó, las mesas de seguridad evolucionaron hacia mesas de construcción de paz, fortaleciendo la coordinación, inteligencia, supervisión, vigilancia y atención a las causas.

Al concluir, el mandatario sostuvo que la coordinación con la Presidenta permitirá continuar impulsando proyectos para Tamaulipas.

“Entonces, cuando se plantean este tipo de condiciones y con la sensibilidad y conocimiento de la doctora Claudia Sheinbaum, que nos va a dar su Segundo Informe en el transcurso de esta semana, seguramente Tamaulipas seguirá teniendo grandes oportunidades de inversión que sea en beneficio de toda esta cadena de oportunidades que se traducen en una mejor calidad de vida y oportunidad de bienestar a nuestras familias” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



cehr