Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Tlalnepantla el 15 de septiembre para el Grito?

Estas Fiestas Patrias 2026, Despechadas (Rocío Banquells, Manoella Torres, María del Sol y Ednita Nazario), Sonido La Changa e Interpuesto encabezan la variada cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en Tlalnepantla, Estado de México.
De acuerdo con el programa oficial publicado por el Gobierno de Tlalnepantla de Baz en sus redes sociales, las festividades se llevarán a cabo en dos sedes simultáneas: Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz) y Tlalnepantla Oriente (San Juan Ixhuatepec), iniciando actividades desde las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2026.
Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en Tlalnepantla
De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Tlalnepantla de Baz, el municipio contará con una doble sede para llevar la fiesta a distintos puntos de la demarcación con acceso 100% gratuito:
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Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz)
- Despechadas (Rocío Banquells, Manoella Torres, María del Sol y Ednita Nazario)
- Sonido La Changa
- Banda La Mejor del Rancho
- Teddy
- Fusión Musical
- Los Chamukos Ska
- Danza Folclórica Guerreros del Cielo y la Tierra
- Bukabu Orquesta
- Son Aventurero
- Belem Reyes con Mariachi
- Espectáculo de Video Mapping
Tlalnepantla Oriente (Col. San Juan Ixhuatepec)
- Interpuesto
- Los Chicos Cumbia
- Enamorados y Separados
- Exclusivo Norteño Banda
- Grupo Quivé
- Mara
Horarios y programa de actividades para el Grito
Las actividades artísticas en ambas sedes arrancarán a partir de las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2026. Los momentos cívicos cumbre están distribuidos de la siguiente manera:
- 15:00 horas: Inicio de los espectáculos musicales, folclóricos y talento local en Plaza Gustavo Baz y San Juan Ixhuatepec.
- 20:00 horas: Ceremonia del Grito de Independencia en Tlalnepantla Oriente (San Juan Ixhuatepec).
- 23:00 horas: Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia en Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz), seguida del espectáculo de Video Mapping, pirotecnia y el concierto estelar.
La parrilla horaria detallada artista por artista para cada escenario será precisada por el ayuntamiento en las horas previas al festejo. Esta nota mantendrá la información actualizada.
Recomendaciones y accesos para asistir a Tlalnepantla
Para desplazarte hacia cualquiera de los dos puntos de reunión sin contratiempos, toma en cuenta estas sugerencias de movilidad y seguridad:
Ubicación y transporte público
- Sede Poniente: Plaza Gustavo Baz (Col. Tlalnepantla Centro). Para llegar en transporte público se recomienda utilizar el Tren Suburbano (Estación Tlalnepantla) y caminar unas cuadras hacia el centro histórico, o bien las rutas de autobuses sobre Av. Hidalgo y Av. Mario Colín.
- Sede Oriente: Calle Aquiles Serdán (Col. San Juan Ixhuatepec). Se puede acceder mediante las rutas de transporte público que conectan con la zona de Indios Verdes y la Vía Morelos.
- Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en las inmediaciones de la Plaza Gustavo Baz (Av. Hidalgo y Riva Palacio) y en el cuadro principal de San Juan Ixhuatepec.
Filtros de seguridad y objetos prohibidos
En los módulos de revisión instalados por la policía municipal no se permitirá el ingreso de:
- Paraguas o sombrillas con punta metálica
- Cinturones con hebillas grandes o metálicas
- Bebidas alcohólicas ajenas a los comercios establecidos y envases de vidrio
- Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada
Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026
¿El evento del Grito de Independencia en Tlalnepantla es gratis?
Sí, la entrada tanto a la Plaza Gustavo Baz como a la sede de San Juan Ixhuatepec y a todos sus conciertos es completamente gratuita.
¿A qué hora se recomienda llegar a los recintos?
Debido a que la programación inicia desde las 15:00 horas, se sugiere arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los filtros de seguridad con agilidad y asegurar un buen lugar.
¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Tlalnepantla?
La restricción en la venta de bebidas alcohólicas depende de los acuerdos oficiales publicados por el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y el Gobierno del Estado de México. Se aconseja revisar las redes sociales y boletines municipales días antes del 15 de septiembre para conocer la normativa aplicable.
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JVR