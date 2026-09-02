Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Tlalnepantla el 15 de septiembre para el Grito?

Tlalnepantla alista una celebración doble en sus zonas Poniente y Oriente para conmemorar la Independencia estas Fiestas Patrias 2026.

Estas Fiestas Patrias 2026, Despechadas (Rocío Banquells, Manoella Torres, María del Sol y Ednita Nazario), Sonido La Changa e Interpuesto encabezan la variada cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con el programa oficial publicado por el Gobierno de Tlalnepantla de Baz en sus redes sociales, las festividades se llevarán a cabo en dos sedes simultáneas: Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz) y Tlalnepantla Oriente (San Juan Ixhuatepec), iniciando actividades desde las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

Las grandes voces del pop y la balada noventera se unen en el concepto Despechadas para una noche histórica en Plaza Gustavo Baz, Tlalnepantla, por el 15 de septiembre de 2026. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en Tlalnepantla

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de Tlalnepantla de Baz, el municipio contará con una doble sede para llevar la fiesta a distintos puntos de la demarcación con acceso 100% gratuito:

Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz)

Despechadas (Rocío Banquells, Manoella Torres, María del Sol y Ednita Nazario)

Sonido La Changa

Banda La Mejor del Rancho

Teddy

Fusión Musical

Los Chamukos Ska

Danza Folclórica Guerreros del Cielo y la Tierra

Bukabu Orquesta

Son Aventurero

Belem Reyes con Mariachi

Espectáculo de Video Mapping

El ritmo sonidero, la cumbia y el rock urbano retumbarán de forma gratuita en el municipio de Tlalnepantla este 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Tlalnepantla Oriente (Col. San Juan Ixhuatepec)

Interpuesto

Los Chicos Cumbia

Enamorados y Separados

Exclusivo Norteño Banda

Grupo Quivé

Mara

El Oriente Tlalnepantla vivirá una jornada de fiesta continua a partir de las tres de la tarde. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

Las actividades artísticas en ambas sedes arrancarán a partir de las 15:00 horas del 15 de septiembre de 2026. Los momentos cívicos cumbre están distribuidos de la siguiente manera:

15:00 horas: Inicio de los espectáculos musicales, folclóricos y talento local en Plaza Gustavo Baz y San Juan Ixhuatepec.

20:00 horas: Ceremonia del Grito de Independencia en Tlalnepantla Oriente (San Juan Ixhuatepec).

23:00 horas: Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia en Tlalnepantla Poniente (Plaza Gustavo Baz), seguida del espectáculo de Video Mapping, pirotecnia y el concierto estelar.

La parrilla horaria detallada artista por artista para cada escenario será precisada por el ayuntamiento en las horas previas al festejo. Esta nota mantendrá la información actualizada.

Recomendaciones y accesos para asistir a Tlalnepantla

Para desplazarte hacia cualquiera de los dos puntos de reunión sin contratiempos, toma en cuenta estas sugerencias de movilidad y seguridad:

Ubicación y transporte público

Sede Poniente: Plaza Gustavo Baz (Col. Tlalnepantla Centro). Para llegar en transporte público se recomienda utilizar el Tren Suburbano (Estación Tlalnepantla) y caminar unas cuadras hacia el centro histórico, o bien las rutas de autobuses sobre Av. Hidalgo y Av. Mario Colín.

Sede Oriente: Calle Aquiles Serdán (Col. San Juan Ixhuatepec). Se puede acceder mediante las rutas de transporte público que conectan con la zona de Indios Verdes y la Vía Morelos.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en las inmediaciones de la Plaza Gustavo Baz (Av. Hidalgo y Riva Palacio) y en el cuadro principal de San Juan Ixhuatepec.

Un impresionante espectáculo de Video Mapping vestirá de color las celebraciones patrias en el corazón de Tlalnepantla, con motivo de las Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Cuartoscuro.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

En los módulos de revisión instalados por la policía municipal no se permitirá el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas a los comercios establecidos y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Tlalnepantla es gratis?

Sí, la entrada tanto a la Plaza Gustavo Baz como a la sede de San Juan Ixhuatepec y a todos sus conciertos es completamente gratuita.

¿A qué hora se recomienda llegar a los recintos?

Debido a que la programación inicia desde las 15:00 horas, se sugiere arribar entre las 16:30 y las 17:30 horas para superar los filtros de seguridad con agilidad y asegurar un buen lugar.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Tlalnepantla?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas depende de los acuerdos oficiales publicados por el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz y el Gobierno del Estado de México. Se aconseja revisar las redes sociales y boletines municipales días antes del 15 de septiembre para conocer la normativa aplicable.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR