Transporte en Quintana Roo

MOBI Cancún estrena Ruta 27 por el Puente Nichupté; mejora movilidad

La gobernadora Mara Lezama Espinosa pone en marcha la Ruta 27 Puente Nichupté del sistema MOBI en Cancún. Esta nueva conexión beneficia a más de 156 mil personas

El recorrido de las unidades articuladas abarcará de forma directa el cruce del Puente Nichupté hacia la Zona Hotelera.
El recorrido de las unidades articuladas abarcará de forma directa el cruce del Puente Nichupté hacia la Zona Hotelera. Foto: Especial.
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La Razón Online

Los habitantes de Cancún ahora cuentan con una nueva opción de transporte público que transforma su movilidad. La gobernadora Mara Lezama Espinosa puso en marcha la Ruta 27 por el Puente Nichupté del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). Esta ruta, de 64.9 kilómetros, conecta 155 colonias y beneficia a más de 156 mil personas, reduciendo hasta 50 minutos los tiempos de traslado hacia la Zona Hotelera.

Las modernas unidades Taruk, construidas en México con tecnología de punta, son el corazón de esta ruta. “MOBI es una realidad, la respuesta a una demanda de hace mucho tiempo; un transporte digno que las y los cancunenses solicitaron”, afirmó la gobernadora Lezama Espinosa en el Malecón Tajamar, subrayando el compromiso ciudadano.

La Ruta 27 Puente Nichupté parte de Cielo Nuevo, recorre Arco Norte, avenidas Lak’in, José López Portillo, Nichupté y Kabah, cruza el Puente Nichupté e ingresa al bulevar Kukulcán. Para que los ciudadanos la conozcan, los viajes son gratuitos desde el lanzamiento hasta el domingo 13 de septiembre.

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La gobernadora constitucional del estado, Mara Lezama Espinosa, encabezo el banderazo de salida de la nueva flota de transporte.
La gobernadora constitucional del estado, Mara Lezama Espinosa, encabezo el banderazo de salida de la nueva flota de transporte. ı Foto: Especial.

El servicio opera con 16 unidades, cada una con capacidad para 80 pasajeros, con frecuencias de 7 minutos en hora pico y 15 en hora valle, de 5:30 AM a 2:00 AM. Incorpora validadores de pago electrónico, GPS en tiempo real, wifi y cámaras de videovigilancia conectadas al C5. Además, son accesibles con piso bajo, rampas para sillas de ruedas, espacios preferentes, señalética braille, aire acondicionado y conectores USB.

MOBI también incluye una Tarifa Social: $10 pesos para estudiantes y adultos mayores, y gratuidad permanente para personas con discapacidad; más de mil cien ya están credencializadas. Este es el inicio de una transformación mayor, con más rutas estratégicas en 2026 y 2027, y el anuncio de la Ruta 27 de Kilómetro Cero el 14 de septiembre, consolidando una movilidad moderna e integrada para Cancún.

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