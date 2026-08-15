Mara Lezama da banderazo de ruta Cancún - Playa del Carmen del Tren Maya

Mara Lezama y autoridades del Tren Maya encabezaron el banderazo del relanzamiento de la ruta Cancún-Playa del Carmen.

Con la presencia del titular de la Unidad de Estrategia Corporativa y Comercial del Tren Maya, Manuel García Morcillo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dio el banderazo del relanzamiento de la ruta entre Cancún y Playa del Carmen, servicio que ofrecerá una nueva alternativa de movilidad para trabajadores, estudiantes y turistas que se desplazan entre ambos destinos.

La titular del Ejecutivo destacó la importancia del Tren Maya, de las vías de la transformación, para la industria turística de Quintana Roo, de la Capital Mundial de las Vacaciones, con 140 mil cuartos de hotel, el Aeropuerto Internacional de Cancún que recibe la mayor cantidad de viajeros y más de 8 millones de turistas de cruceros.

Pasajeros contarán con dos salidas matutinas por sentido para conectar el norte del estado con la Riviera Maya. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

“Hoy damos un paso más en esta competitividad internacional de nuestros destinos del Caribe Mexicano, que está posicionado, insisto, como la capital mundial de las vacaciones, y de este gran sistema de trenes -que además muy pronto tendremos el tren de carga- en esta ruta comercial hacia Playa del Carmen, que estamos muy cerca, pero que se convierte en algo muy cómodo para quienes vienen de viaje, pero también para quienes viven en Quintana Roo y tienen que ir y venir a Playa del Carmen”, afirmó Mara Lezama.

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A partir de este sábado 15 de agosto, la conexión contará con cuatro viajes diarios, dos en cada sentido. Desde Cancún hacia Playa del Carmen, las salidas serán a las 6:45 horas, con llegada a las 7:34, y a las 10:30 horas, con arribo a las 11:19.

Autoridades de Quintana Roo y directivos del proyecto ferroviario presenciaron la reanudación de los viajes. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

En sentido contrario, los trenes partirán de Playa del Carmen a las 7:47 horas, para llegar a Cancún a las 8:40, y a las 12:00 horas, con llegada a las 12:53.

La reactivación de esta ruta busca fortalecer la conectividad entre dos de los principales destinos turísticos de Quintana Roo y facilitar los traslados cotidianos de quienes viven, trabajan o estudian en ambos municipios.

Mara Lezama y autoridades del Tren Maya encabezaron el banderazo del relanzamiento de la ruta Cancún-Playa del Carmen. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Como parte de esta estrategia también inició “Tren Maya Conecta”, un sistema de transporte intermodal mediante autobuses que permitirá vincular las estaciones del Tren Maya con distintos puntos estratégicos de Cancún y Playa del Carmen.

En Cancún operarán tres rutas: Estación Tren Maya-Aeropuerto Internacional de Cancún, Estación Tren Maya-Plaza Las Américas y Estación Tren Maya-Zona Hotelera, esta última con paradas en el Museo Maya y Plaza La Isla.

Unidades de "Tren Maya Conecta" integrarán el transporte en autobús hacia puntos estratégicos de Cancún y Playa del Carmen. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

En Playa del Carmen funcionarán dos rutas: Estación Playa-Plaza Playacar, con paradas en Quinta Alegría, Plaza 28 de Julio, CAPTA y Playacar; así como Estación Playa-Hoteles de la Riviera Maya, con servicio sobre la carretera federal 307 hasta el hotel Mayan Palace.

Los usuarios pueden consultar horarios, tarifas y disponibilidad a través del sitio oficial del Tren Maya y realizar reservaciones en su plataforma de venta de boletos. También está disponible el número 55 9771 1000 para solicitar información.

Manuel García Morcillo y la gobernadora Mara Lezama destacaron el impacto del sistema ferroviario en la movilidad regional. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Por su parte, el titular de la Unidad de Estrategia Corporativa y Comercial del Tren Maya, Manuel García Morcillo, afirmó que con la reanudación de esta ruta y la puesta en marcha de las conexiones intermodales, el Tren Maya amplía sus opciones de movilidad en el norte de Quintana Roo y fortalece la integración entre Cancún, Playa del Carmen y distintos puntos de la Riviera Maya.

Estuvieron en este evento, la encargada de Despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja; el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el director de Operaciones y Capacitación Turística, Irving Mayett Muciño, con la representación de la presidenta municipal de Playa del Carmen.

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