Mara Lezama destaca liderazgo de Sheinbaum en visita a Quintana Roo; es una ‘esperanza hecha realidad’ para el país

La gobernadora Mara Lezama y la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Cancún, Quintana Roo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio la bienvenida al estado a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó el papel de su liderazgo femenino como motor de cambio en el país, al asegurar que representa una “esperanza hecha realidad” para México.

Al inicio de la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, Lezama subrayó que la llegada de Sheinbaum a la Presidencia marca una nueva etapa para el país, impulsada por una visión basada en la justicia social, la inversión pública y el bienestar de las comunidades.

El liderazgo femenino es una esperanza hecha realidad, una fuerza histórica que impulsa cambios profundos Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



La mandataria estatal también sostuvo que, con la actual administración federal, la llamada Cuarta Transformación ha dejado resultados visibles en Quintana Roo, reflejados en el fortalecimiento de un gobierno humanista y en la consolidación de políticas orientadas a la población.

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Lo anterior gracias a que, dijo la Gobernadora, enfatizó que el perfil de la presidenta combina capacidades técnicas y sensibilidad social.

Se necesitan líderes con mente de científica, pero con el corazón de una luchadora social Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



Finalmente, Lezama Espinosa reiteró el respaldo de la entidad a la presidenta y agradeció su visita.

Gracias, presidenta, por estar en este hermoso estado que le recibe con cariño y gratitud; le queremos mucho Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



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