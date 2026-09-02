Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en la Macro Fiesta Mexicana en Nuevo León para el Grito?

Las leyendas del género regional se unen en la Macro Fiesta Mexicana para poner a cantar a todo Nuevo León estas Fiestas Patrias 2026.

Palomazo Norteño encabezará la cartelera musical gratuita de la Macro Fiesta Mexican a para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en Monterrey, Nuevo León, estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por el Gobierno de Nuevo León a través de sus redes sociales, el gran festejo patrio se llevará a cabo en la Macroplaza este 15 de septiembre de 2026, arrancando actividades a partir de las 18:00 horas con acceso libre para toda la ciudadanía.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Macroplaza

El atractivo principal de la Macro Fiesta Mexicana será la presentación estelar del concepto Palomazo Norteño, proyecto que reúne en un mismo escenario a destacadas figuras históricas de la música norteña como Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales, la Macroplaza albergará un despliegue técnico y de entretenimiento al aire libre para recibir a las familias de toda la zona metropolitana de Monterrey de manera totalmente gratuita.

Transparencia en la cartelera: Hasta el momento, Palomazo Norteño es la agrupación estelar confirmada por el Gobierno del Estado. De anunciarse actos folclóricos, mariachis o grupos teloneros adicionales en los próximos días, esta guía actualizará la lista de talento oportunamente.

La icónica Macroplaza de Monterrey se vestirá de gala con el mejor repertorio de la música norteña tradicional. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio formal de las actividades en el corazón de Monterrey está programado para las 18:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

18:00 horas: Apertura de la Macro Fiesta Mexicana, ambientación folclórica y grupos teloneros iniciales.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica del Grito de Independencia encabezada por las autoridades estatales desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León, seguida por la entonación del Himno Nacional y el show de pirotecnia/luces.

Posterior al protocolo cívico: Concierto estelar de Palomazo Norteño en el escenario principal frente a la explanada.

¡Ven a disfrutar del Palomazo Norteño en la Macrofiesta Mexicana! 🤠🎶



Este 15 de septiembre prepara tus botas, el sombrero y vente a la Macroplaza para cantar y bailar al ritmo de las más grandes leyendas del norteño y dar juntos el Grito de Independencia. 🇲🇽🎉 pic.twitter.com/sdTwDyaddO — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) September 2, 2026

Recomendaciones y accesos para asistir a la Macroplaza

Para acudir a la celebración en el centro de Monterrey sin contratiempos, atiende las siguientes indicaciones de movilidad y protección civil:

Ubicación y transporte público

Sede: Macroplaza (Explanada de los Héroes / Palacio de Gobierno, Monterrey, N.L.).

Metrorrey: La vía más rápida para llegar es utilizando el sistema de metro descendiendo en las estaciones Zaragoza (Línea 2 y 3) o Padre Mier (Línea 2), ubicadas a unos pasos de la explanada. Se prevé extensión en el horario de servicio del metro para la madrugada.

Cierres viales: Se implementarán cortes a la circulación desde la tarde del 15 de septiembre en avenidas como Zaragoza, Zuazua, Washington y 5 de Mayo.

Una velada inolvidable al ritmo del auténtico sonido regio despedirá la noche del 15 de septiembre en la capital regia. ı Foto: Cuartoscuro.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por disposición de Protección Civil del Estado, los puntos de control peatonal restringirán el acceso con:

Paraguas o sombrillas con punta metálica (se recomienda impermeable)

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas ajenas al recinto y envases de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, hieleras, herramientas y pirotecnia privada

El Gobierno de Nuevo León alista una celebración masiva con acceso 100% gratuito para miles de familias regias. ı Foto: Cuartoscuro.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en la Macroplaza es gratis?

Sí, la entrada a la Macro Fiesta Mexicana y el acceso al concierto de Palomazo Norteño son 100% gratuitos y abiertos a todo el público.

¿A qué hora cierran los accesos a la Macroplaza?

Los accesos no se cierran formalmente a una hora fija, pero el ingreso peatonal a la Explanada de los Héroes se regulará en cuanto el área alcance su aforo máximo permitido. Se sugiere llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Nuevo León?

La aplicación de la Ley Seca queda a cargo de las determinaciones del Gobierno del Estado y los ayuntamientos metropolitanos. Se aconseja revisar los boletines oficiales en los días previos al 15 de septiembre para conocer si habrá restricciones en el expendio de bebidas alcohólicas.

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JVR