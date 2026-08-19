Fiestas Patrias 2026: ¿quién estará en Baja California el 15 de septiembre para el Grito?

El Gobierno de Baja California alista un gran evento por las Fiestas Patrias con acceso 100% gratuito para la ciudadanía.

Edén Muñoz ofrecerá un concierto gratuito en el Centro Cívico de Mexicali durante las celebraciones del Grito de Independencia de este 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno del Estado de Baja California, el reconocido cantautor encabeza la cartelera musical confirmada para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la capital mexicalense, en una jornada abierta al público que reunirá música, baile y tradiciones patrias.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en el Centro Cívico de Mexicali

El plato fuerte de la noche patria en la capital del estado será la presentación de Edén Muñoz, quien interpretará sus éxitos en un escenario al aire libre montado en el Centro Cívico de Mexicali.

TE RECOMENDAMOS: Impulsan su gastronomía y destinos Yucatán impulsa turismo y gastronomía en CDMX para visitantes

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Baja California, el evento forma parte del programa de integración comunitaria “Bienestar Compartido”. Hasta el momento, el cantautor sinaloense es el primer artista confirmado en la cartelera oficial.

Las autoridades locales darán a conocer a los agrupaciones locales y actos folclóricos adicionales en los próximos días. Esta guía informativa actualizará la lista de talento en cuanto los nombres sean oficializados.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El Gobierno estatal no ha revelado aún el itinerario con horarios exactos minuto a minuto para el magno evento en la plaza principal. No obstante, por la logística habitual de esta festividad cívica, el desarrollo de la jornada contempla la siguiente estructura general:

Tarde-noche: Apertura de accesos, kermés familiar, venta de antojitos típicos y números culturales locales.

23:00 horas (aprox.): Ceremona cívica del Grito de Independencia encabeza por las autoridades desde el balcón gubernamental, seguida por el canto del Himno Nacional.

Posterior al protocolo: Espectáculo de fuegos pirotécnicos y el concierto estelar de Edén Muñoz en la explanada principal.

Edén Muñoz encabeza la noche mexicana en el Centro Cívico para festejar el orgullo de ser mexicano. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir al Centro Cívico de Mexicali

Si planeas asistir en compañía de tu familia, toma en cuenta los aspectos logísticos clave para llegar sin complicaciones:

Ubicación y transporte público

Sede: Centro Cívico de Mexicali (zona de poderes estatales y municipales).

Vías afectadas: Se contemplan cierres vehiculares en tramos de las avenidas Calafia, Independencia y Pioneros.

Alternativas: Se sugiere utilizar transporte público o servicios de plataforma digital para evitar saturación en los estacionamientos circundantes.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

Por protocolo de protección civil y resguardo de las familias asistentes, el personal de seguridad restringirá el ingreso de los siguientes elementos:

Botellas de vidrio y recipientes rígidos

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Hieleras y bebidas alcohólicas externas

Objetos punzocortantes, herramientas o armas de cualquier tipo

La gran fiesta mexicana de la capital mexicalense promete ser una jornada inolvidable de música y fiesta. ı Foto: Especial.

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias (Preguntas Frecuentes)

¿El evento del Grito de Independencia en Mexicali es gratis?

Sí, la entrada al Centro Cívico de Mexicali y el acceso al concierto de Edén Muñoz son totalmente gratuitos y abiertos a todo el público.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales?

Los accesos no se cierran formalmente hasta agotar el cupo límite de la explanada del Centro Cívico. Sin embargo, para superar los controles de revisión sin demoras y encontrar un buen lugar, se aconseja llegar a partir de las 18:00 horas.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Mexicali?

La restricción en la venta de bebidas alcohólicas depende de los acuerdos emitidos por el Ayuntamiento de Mexicali. Las autoridades municipales confirmarán mediante boletín oficial si aplicará Ley Seca en el municipio durante los días 15 y 16 de septiembre.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR