Maru celebra ampliación de operaciones de Pegatron

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, celebró el anuncio de la ampliación de operaciones de la firma taiwanesa Pegatron Corporation, que invertirá 330 millones de dólares (mdd) para la instalación de una nueva planta especializada en Ciudad Juárez.

Con este proyecto, la compañía generará mil nuevos empleos de alto valor y fortalecerá a Chihuahua como punto estratégico para la ruta de los semiconductores, que mantiene su liderazgo nacional en la producción de dispositivos electrónicos.

La mandataria añadió que actualmente la entidad concentra cerca de la mitad de los circuitos producidos en el país, más de 185 mil chihuahuenses trabajan en esta industria y 21 mil jóvenes estudian carreras relacionadas con el sector.

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Destacó que su gobierno brinda las condiciones de estabilidad y apoyo necesarios, para la atracción de nuevas inversiones que generan prosperidad para el estado.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, explicó que se realizará entre 2026 y 2029 y contempla una nueva planta especializada en Ciudad Juárez, enfocada en la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología para centros de datos.

“La decisión de Pegatron de seguir creciendo en Ciudad Juárez es muestra de la confianza que existe en Chihuahua y en lo que podemos construir juntos. Esta inversión significa más capacidad productiva, empleos de alto valor, y una apuesta de largo plazo por nuestro talento y por las industrias que están transformando nuestra economía”, afirmó Fernández Gamboa.

Maru Campos celebra ampliación de operaciones de Pegatron con inversión de 330 mdd

Ciudad Juárez se prepara para recibir mil nuevos empleos de alto valor gracias a una significativa inversión de la firma taiwanesa Pegatron Corporation. La compañía destinará más de 5 mil 700 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 330 millones de dólares) para establecer una planta especializada, fortaleciendo así la economía local y la industria electrónica en Chihuahua. Este proyecto representa una oportunidad directa para las familias juarenses y el desarrollo profesional en el estado.

La gobernadora Maru Campos celebró este anuncio, destacando que su administración trabaja para generar las condiciones de estabilidad y apoyo que atraen inversiones productivas. La nueva planta, cuya construcción y desarrollo se proyecta entre 2026 y 2029, se enfocará en la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología para centros de datos, áreas clave en la economía global.

Representantes de la firma Pegatron Corporation formalizaron el desarrollo de su nuevo centro operativo en Ciudad Juárez. ı Foto: Especial.

Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, acompañó a Kun Ling Yang, director Ejecutivo de Pegatron México, durante la presentación del proyecto. Fernández Gamboa enfatizó que la expansión de Pegatron en Ciudad Juárez es un reflejo de la confianza en el talento chihuahuense y en el potencial de la región. “Esta inversión significa más capacidad productiva, empleos de alto valor y una apuesta de largo plazo por nuestras industrias”, afirmó el funcionario.

Chihuahua se consolida como un punto estratégico para la ruta de los semiconductores y la manufactura avanzada en México. Actualmente, el estado produce cerca de la mitad de los circuitos electrónicos del país. Más de 185 mil chihuahuenses ya forman parte de esta industria, y 21 mil jóvenes se preparan en carreras relacionadas, asegurando una base sólida de talento para proyectos de alta tecnología como el de Pegatron.

La llegada de esta planta no solo diversifica la oferta laboral, sino que también posiciona a Ciudad Juárez como un nodo esencial en las cadenas globales de suministro. La especialización en electromovilidad y centros de datos alinea a Chihuahua con las tendencias tecnológicas mundiales, atrayendo más desarrollo y conocimiento al estado.

Con esta ampliación, Pegatron refrenda su compromiso con Chihuahua y la región, sumándose a la creciente presencia de empresas taiwanesas que eligen el estado por su infraestructura, ubicación estratégica y capital humano calificado. La inversión subraya la visión de un Chihuahua próspero y a la vanguardia tecnológica.

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JVR