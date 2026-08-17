Gobierno de Maru Campos entrega procesadores de implantes cocleares a familias de Chihuahua

Maru Campos encabeza la entrega de procesadores de implantes cocleares en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

“En Chihuahua somos un Gobierno que sirve, que acompaña y que pone otra vez a las personas en el centro”, dijo la gobernadora Maru Campos al participar en la entrega y colocación de procesadores de implantes cocleares, realizada en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

“Estamos aquí para que nuestras niñas y nuestros niños, para que los más necesitados, sigan adelante, desarrollen sus capacidades y construyan sus sueños, porque por supuesto que es posible y estamos nosotros aquí para acompañarlos”, enfatizó.

Maru Campos encabeza la entrega de procesadores de implantes cocleares en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Los dispositivos fueron entregados a beneficiarios de los municipios de Chihuahua, Bocoyna, Juárez, Parral, Urique, Saucillo, Delicias, Meoqui, Valle del Rosario, Julimes y Aldama, como parte de las acciones de atención y rehabilitación que impulsa el DIF Estatal, para mejorar las condiciones de vida de las personas.

En su participación, explicó que esto va más allá de atender un problema auditivo: “Hoy ayudamos a cambiar la vida de familias enteras, ampliamos las oportunidades de niñas, niños y adultos que lo necesitan, y abrimos nuevas puertas para su independencia”.

Personal del CREE y del DIF Estatal impulsan acciones de rehabilitación para personas con discapacidad auditiva. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Mencionó que detrás de cada implante hay una familia con sacrificios, de idas y vueltas a citas con especialistas, pero que también hay por delante la esperanza de que sus seres queridos puedan tener una vida más digna y más justa.

En ese sentido, reiteró a las familias que no están solas: “Aquí hay un Gobierno que camina con ustedes. Hemos trabajado para ser un Gobierno de la vida, que sea capaz de llegar a donde más se necesita”.

Beneficiarios de 11 municipios del estado reciben dispositivos para la atención de problemas auditivos. ı Foto: Gobierno Chihuahua

La titular del Ejecutivo agradeció al personal del DIF por la labor que realiza y pidió mantener el trabajo con toda la energía y con todo el cariño, porque siempre habrá algo por hacer a favor de las familias del estado.

Añadió que esto significa hacer cosas que tal vez no son muy vistosas, no es como hacer un puente, no es como abrir una escuela nueva, pero es cambiar vidas, y vidas que tienen rostros, que tienen sonrisas, que tienen historias detrás.

Autoridades estatales y especialistas en audiología acompañan la entrega de equipo médico a niñas, niños y adultos. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Por su parte, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, destacó que durante la actual administración se han entregado más de 22 mil 723 apoyos funcionales en todo el estado.

Recordó que en los últimos cinco años se han entregado 861 implantes cocleares con un valor superior a 350 mil pesos cada uno, con el respaldo de la Beneficencia Pública.

Autoridades estatales y especialistas en audiología acompañan la entrega de equipo médico a niñas, niños y adultos. ı Foto: Gobierno Chihuahua

Galván Antillón reconoció el trabajo del personal del CREE y de las 70 unidades de rehabilitación distribuidas en la entidad y resaltó la importancia que tienen estos servicios, para acompañar a las personas en sus procesos de recuperación.

En el evento participaron además el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns; el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza y la médica en Audiología del CREE, Jimena Atuan Rodas.

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