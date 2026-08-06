Gobierno rechaza amenazas contra Campos

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que desde su Gobierno se emprendan amenazas en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como aseguró la mandataria local.

La gobernadora panista dijo que enfrenta una persecusión política por parte de la Federación, a la que acusó que “archivar” la carpeta en su contra, relativa a la intervención de agentes estadounidenses en México, luego de que se observó el respaldo ciudadano a su favor, pero que a pesar de eso ha comenzado a recibir amenazas escritas y por otras vías, no sólo directamente contra ella sino también hacia sus bienes y familia.

La mandataria federal negó que su administración amenace a la gobernadora, a quien instó a presentar una denuncia respecto a lo que expuso públicamente.Además, aseguró que la carpeta de investigación que la FGR abrió no tiene ninguna motivación política.

7 días desde que Campos pidió audiencia con Sheinbaum

“No hacemos ninguna amenaza nosotros. Si ella considera que de parte de alguien, pues que presente la denuncia. Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua haciendo operaciones, y sigue esa carpeta”, dijo.