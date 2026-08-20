Cae 25.6% índice de inseguridad en Neza

La gobernadora Delfina Gómez, en la Mesa de Paz del pasado 11 de agosto.

Ciudad Nezahualcóyotl registró la mayor disminución en la percepción de inseguridad entre los municipios del Estado de México evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre de 2026, reportó una reducción del 25.6 por ciento para el municipio.

La caída también se presentó en otros municipios como Atizapán de Zaragoza, con -19.2 por ciento; Naucalpan, con -12.1; Ecatepec, -10.2; Cuautitlán Izcalli, -8.4; Toluca, -6; Tlalnepantla, -2, y Chimalhuacán, -1.2. Las ocho ciudades mexiquenses consideradas en la encuesta registraron una reducción, y seis de ellas forman parte de la Zona Oriente.

En esta región opera el Mando Unificado, que ha sido puesto en marcha por más de 500 días y que concentra acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias.

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La estrategia, coordinada por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coincide con una disminución de 30 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de este año frente al mismo periodo de 2025.

El Mando Unificado mantiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando y participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las acciones se coordinan y evalúan mediante las Mesas de Paz, que dan seguimiento a la estrategia de seguridad en la región.

Para Nezahualcóyotl, la cifra representa el mayor cambio registrado entre las ciudades mexiquenses medidas por el Inegi en los últimos años y coloca al municipio como el principal dato de la encuesta en el Estado de México durante este trimestre.

Nezahualcóyotl mejora seguridad: percepción ciudadana baja 25.6% en Edomex

La percepción de inseguridad en Ciudad Nezahualcóyotl ha disminuido significativamente, marcando un hito para el Estado de México. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de 2026, el municipio registró una notable reducción del 25.6%. Este es el mayor cambio positivo entre las ciudades mexiquenses evaluadas.

Esta mejora no es exclusiva de Neza. Otros municipios del Estado de México también reportaron avances, como Atizapán de Zaragoza con una disminución del 19.2%, Naucalpan con -12.1% y Ecatepec con -10.2%. De las ocho ciudades consideradas en la encuesta, seis pertenecen a la Zona Oriente, donde la disminución en la percepción de inseguridad es generalizada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez han impulsado la coordinación mediante el Mando Unificado. ı Foto: Especial.

Estos resultados se atribuyen al Mando Unificado, una estrategia de seguridad que lleva más de 500 días en operación. Este esquema, coordinado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, concentra acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias del oriente mexiquense.

Los esfuerzos del Mando Unificado coinciden con una reducción del 30% en los delitos de alto impacto registrados durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025. La estrategia abarca 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo un mando único y participación de los tres órdenes de gobierno.

Las acciones se coordinan y evalúan mediante las Mesas de Paz, asegurando un seguimiento constante a la estrategia de seguridad en la región. Para Nezahualcóyotl, esta cifra representa el mayor cambio registrado en los últimos años, consolidando al municipio como un referente en la recuperación de la tranquilidad ciudadana en el Estado de México.

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JVR