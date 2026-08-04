Nezahualcóyotl mejora percepción de seguridad 23%, de junio de 2025 a junio de 2026

El municipio de Nezahualcóyotl se ubicó entre las ciudades del país con mayor mejora en la percepción de seguridad durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El resultado coincide con el primer año de operación del Mando Unificado Zona Oriente, estrategia que coordina acciones de seguridad en 15 municipios del Estado de México.

De acuerdo con la ENSU, la percepción de inseguridad en el municipio pasó de 55.5 a 41.3 por ciento entre el primer y el segundo trimestre de este año, es decir, registró una mejora de 14.2 puntos porcentuales. Además, en comparación con junio de 2025, el indicador disminuyó de 64.9 a 41.3 por ciento, lo que representa una diferencia de 23.6 puntos porcentuales.

El Mando Unificado Zona Oriente opera desde hace más de un año como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México y coordina el trabajo de los gobiernos federal, estatal y municipales para reforzar la seguridad en la región. Su seguimiento se realiza a través de las Mesas de Paz encabezadas diariamente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Esta estrategia es implementada en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, donde se realizan recorridos permanentes de vigilancia, revisiones a vehículos particulares y unidades del transporte público, además de operativos tácticos y presencia policial permanente en las colonias.

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FGR