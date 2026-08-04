Los resultados construyen el bienestar de las familias: Milena Quiroga

La Paz, Baja California Sur.- — En un recorrido por la colonia La Pasión, la aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, afirmó que el bienestar de las familias se construye con trabajo permanente, cercanía con la ciudadanía y resultados que transforman la vida de las personas.

Durante su visita, recordó que La Pasión es una colonia que experimentó importantes avances durante su administración al frente del Gobierno Municipal de La Paz, con acciones que mejoraron la calidad de vida de sus habitantes y demostraron que la transformación se logra cuando se gobierna con compromiso y atendiendo las necesidades del pueblo.

Milena Quiroga señaló que recorrer nuevamente esta colonia le permite constatar que las obras y programas impulsados desde su gobierno dejaron beneficios reales para las familias, reafirmando que los resultados son la mejor carta de presentación.

“Cuando se gobierna con honestidad, cercanía y compromiso, el bienestar se refleja en las colonias. Ese es el camino que queremos seguir construyendo para Baja California Sur, con más territorio, más resultados y siempre de la mano del pueblo”, expresó.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo los cinco municipios del estado para escuchar a la ciudadanía, fortalecer la organización del movimiento y consolidar un proyecto que siga llevando bienestar y justicia social a las familias sudcalifornianas.

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FGR