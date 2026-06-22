Milena Quiroga se registra para la Coordinación de la Transformación en BCS

Milena Quiroga se registra para la Coordinación de la Transformación en Baja California Sur.

Milena Quiroga Romero, exalcaldesa de La Paz, se registró este lunes para contender por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Baja California Sur. Tras su formalización, anunció una gira por los cinco municipios del estado, buscando diálogo directo con la ciudadanía para fortalecer el proyecto desde las bases.

Quiroga enfatizó que esta etapa se centrará en la organización y el trabajo territorial. Su objetivo es escuchar las preocupaciones y propuestas de los sudcalifornianos en colonias, comunidades y zonas rurales, reafirmando que la transformación se construye con cercanía y participación popular.

“Como la única mujer aspirante por Baja California Sur, lo hago con orgullo, responsabilidad y la convicción de seguir aportando al proyecto de transformación que millones de mexicanas y mexicanos han construido," expresó Quiroga. Subrayó que su visión no es un proyecto personal, sino una tarea colectiva basada en principios de honestidad y resultados.

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La exalcaldesa destacó que su experiencia de gobierno en La Paz le permite abordar temas cruciales para las familias, como el abasto de agua, la seguridad pública y la atención a las causas sociales. Estos serán ejes centrales en el diálogo con la población durante su recorrido.

En materia hídrica, Quiroga recordó que su administración en La Paz dejó encaminada la Presa El Novillo, obra estratégica para más de 250 mil habitantes. Además, mencionó el monitoreo del 91% de los pozos municipales y la reutilización de 30 millones de litros de agua vía Línea Púrpura.

Con mucha alegría y entusiasmo, hoy me registré como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Vamos a seguir caminando con el pueblo, en unidad, con respeto a las reglas de nuestro movimiento y… pic.twitter.com/wIiP6BESf8 — Milena Quiroga (@quirogamilena_) June 22, 2026

Respecto a la seguridad, la gestión de Quiroga transformó la policía de La Paz, elevando salarios hasta un 43% y mejorando el equipamiento. Esto la consolidó como la mejor pagada y equipada de Baja California Sur, con certificación policial que saltó del 8% al 90%.

La estrategia de atención a causas sociales vio la expansión de los Centros Impulso, pasando de 30 a más de 180 espacios activos. Estos centros brindaron casi un millón de atenciones a niñas, niños, jóvenes y familias, demostrando un compromiso tangible con el bienestar comunitario.

Este proceso interno busca definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Milena Quiroga se posiciona como figura clave en este movimiento, prometiendo una gestión arraigada en el territorio y comprometida con el pueblo sudcaliforniano.

Su registro, formalizado el 22 de junio de 2026, marca el inicio de una campaña de escucha activa y organización, con la meta de consolidar los principios de un gobierno cercano y eficiente para el estado.

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JVR