Milena Quiroga destaca resultados al frente de La Paz: ‘Gobernar es cumplir’

En su último evento público antes de separarse del cargo como presidenta municipal, Milena Quiroga Romero encabezó el encuentro “En La Paz sí cumplimos”, donde destacó los principales resultados de su gobierno y afirmó que la confianza del pueblo se honra con hechos, trabajo y palabra cumplida.

Ante 10 mil familias de colonias, comunidades, jóvenes, mujeres, deportistas, policías, pescadores, artistas, adultos mayores y representantes de distintos sectores de la ciudad, Milena Quiroga sostuvo que gobernar significa resolver lo que la gente vive todos los días: abrir la llave y tener agua, caminar con tranquilidad, contar con espacios públicos seguros, moverse mejor y recibir atención de un gobierno más cercano.

“La confianza no se gana con discursos. La confianza se gana con hechos. En La Paz demostramos que cuando el poder se pone al servicio del pueblo, las cosas sí pueden cambiar” Milena Quiroga Romero



Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó que el agua fue uno de los mayores retos de su administración. Recordó que La Paz enfrenta condiciones propias de una ciudad en zona desértica y que durante años muchas familias padecieron tandeos, baja presión y rezago en infraestructura. Frente a ello, destacó el plan Más Agua para La Paz, con nuevas fuentes de abastecimiento, tanques elevados, sectorización, monitoreo en tiempo real y coordinación con el Gobierno de México.

“Cuando hablamos de agua no hablamos solo de tuberías. Hablamos de dignidad, salud y tranquilidad para las familias . El agua es justicia social”, afirmó, al reconocer el respaldo del gobernador Víctor Castro Cosío y la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado el derecho al agua como prioridad nacional.

En seguridad, Milena Quiroga señaló que la tranquilidad no se construye únicamente con patrullas, sino atendiendo las causas de la violencia, recuperando espacios públicos, generando oportunidades para jóvenes, protegiendo a las mujeres y fortaleciendo a la Policía Municipal. Dijo que La Paz ha caminado en la misma ruta de la estrategia de Claudia Sheinbaum: prevención, inteligencia, coordinación e instituciones más fuertes.

También destacó avances en movilidad, como el Tiburón Urbano, que permite a estudiantes, trabajadoras y familias trasladarse con mayor seguridad y menor costo; así como herramientas de gobierno digital, entre ellas App La Paz y Visor Urbano, para reducir filas, agilizar trámites y dar mayor transparencia.

El evento tuvo como eje la idea de que los resultados tienen rostro. Por ello, mientras presentaba los avances de su gobierno, subieron al escenario personas beneficiarias de programas y obras municipales: una vecina beneficiada por acciones de agua, jóvenes deportistas, estudiantes, policías, madres, artistas, personas con discapacidad, pescadores y adultos mayores.

Milena Quiroga afirmó que los logros alcanzados no pertenecen a una persona ni a un gobierno, sino al pueblo paceño.

“Hoy La Paz es reconocida en México por sus avances en agua, seguridad, movilidad, innovación y servicios públicos. Ese reconocimiento es de las familias, de las colonias y de quienes todos los días construyen esta ciudad” Milena Quiroga Romero



Al cierre, aseguró que termina una etapa administrativa, pero no su compromiso con La Paz ni con Baja California Sur.

“Soy Milena Quiroga. Soy paceña, soy sudcaliforniana, soy choyera y soy una mujer de palabra. Tienen mi palabra de seguir trabajando, de seguir cumpliendo y de seguir poniendo al pueblo en el centro. Porque en La Paz sí cumplimos, y la palabra choyera se cumple”, concluyó.

cehr