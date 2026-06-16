Milena Quiroga mejora seguridad en La Paz con policía cercana y prevención.

La Paz, Baja California Sur, fortalece su seguridad ciudadana con un modelo integral que prioriza prevención, proximidad policial y coordinación interinstitucional. Impulsada por la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, esta estrategia busca mayor tranquilidad en calles y colonias, alineándose con la visión nacional de seguridad.

El esquema opera con presencia territorial organizada en 29 cuadrantes y 9 sectores, lo que permite patrullajes focalizados y una respuesta más rápida ante incidentes. Este enfoque acerca la policía a la gente, atendiendo directamente las necesidades de cada comunidad.

La estrategia se refuerza con Bases de Operaciones Mixtas, activas desde abril pasado, coordinando operativos para inhibir delitos. Mensualmente, se revisan datos de incidencia delictiva con comandantes para ajustar acciones basadas en evidencia.

Agilizan atención de faltas administrativas y conflictos vecinales

La alcaldesa Quiroga ha enfatizado la dignificación policial, invirtiendo en equipamiento como nuevas patrullas y unidades especializadas. "Cuando hay voluntad y compromiso, los resultados se ven. Dignificamos su salario, otorgamos equipamiento y uniformes dignos; capacitaciones y certificaciones. Hay un antes y un después en la policía de La Paz“, declaró.

Un avance significativo es la Unidad de Género, con 12 Unidades Violeta y 85 elementos capacitados como enlaces. Desplegados en los sectores, atienden y previenen la violencia contra mujeres, niñas y niños, asegurando que estos casos no queden fuera del radar de las autoridades.

Desde 2021, se implementó Justicia Cívica para agilizar la atención de faltas administrativas y conflictos vecinales, previniendo que problemas cotidianos escalen a delitos. Además, se impulsó la reforma para que el robo a casa habitación se persiga de oficio, fortaleciendo la respuesta penal.

“En La Paz, estamos construyendo seguridad con comunidad”

Estas acciones reflejan una clara alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone atender las causas de la violencia, fortalecer instituciones, usar inteligencia e investigación y garantizar coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con comunidad, datos, coordinación y resultados. La seguridad se cuida en la calle, en la familia, en las colonias y también con instituciones fuertes", puntualizó Quiroga Romero. Este modelo demuestra que los municipios pueden ser actores centrales en la construcción de paz en México, con potencial para replicarse en otras localidades que buscan fortalecer la prevención y mejorar la confianza ciudadana.

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JVR