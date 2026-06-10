Milena Quiroga cumple: en junio inicia operaciones la estación de transferencia de residuos de La Paz

La alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga, anunció que durante este mes iniciará operaciones la nueva Estación de Transferencia de Residuos de La Paz, una obra estratégica que modernizará el sistema de recolección de basura en el municipio y que se convertirá en la única infraestructura de su tipo en todo el noroeste de México.

Con esta nueva instalación, el Gobierno Municipal fortalece los servicios públicos y da un paso decisivo hacia un modelo más eficiente y sustentable para el manejo de los residuos sólidos urbanos, en beneficio de las familias paceñas y del entorno ambiental.

La Estación de Transferencia funcionará como un centro logístico intermedio entre los camiones recolectores y el relleno sanitario. A partir de su puesta en marcha, las unidades de recolección ya no tendrán que recorrer largas distancias para depositar los residuos, sino que descargarán su carga en esta nueva infraestructura, donde será concentrada y posteriormente trasladada en góndolas de gran capacidad.

Cada una de estas góndolas podrá transportar el equivalente a cinco camiones recolectores convencionales, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado, el consumo de combustible y el desgaste de las unidades. Además, los camiones podrán reincorporarse más rápido a sus rutas habituales, mejorando la cobertura y frecuencia del servicio en las colonias del municipio.

La alcaldesa destacó que esta obra responde al crecimiento poblacional y turístico que ha experimentado La Paz en los últimos años, así como a la necesidad de contar con infraestructura moderna que garantice servicios públicos más eficientes y sostenibles.

El origen de este proyecto se remonta a una visita que Milena Quiroga realizó a la Ciudad de México, donde conoció de primera mano el modelo impulsado por Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno, basado en la eficiencia operativa, el reciclaje y la sustentabilidad en el manejo de residuos. Esa experiencia permitió visualizar una solución innovadora para atender los retos de la capital sudcaliforniana.

Con la entrada en operación de la Estación de Transferencia de Residuos, La Paz se coloca a la vanguardia en materia de gestión ambiental y servicios públicos, consolidando una infraestructura que contribuirá a una ciudad más limpia, ordenada y preparada para el futuro.

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FGR