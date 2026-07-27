Ulises Mejía Haro amplía su ventaja rumbo a la gubernatura de Zacatecas

Una nueva medición demoscópica confirma el crecimiento sostenido de Ulises Mejía Haro en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas.

De acuerdo con el más reciente estudio de Demoscopia Profesional para la Democracia (DPD), realizado el 25 de julio de 2026, Ulises Mejía Haro registra 37.1% de la preferencia efectiva, ubicándose en el primer lugar con una ventaja de 16.4 puntos porcentuales sobre la segunda posición, margen que fortalece su condición de favorito en la contienda interna.

La encuesta coloca en segundo lugar a Verónica Díaz con 20.7%, seguida por Geovanna Bañuelos con 14.9%, José Narro con 11.8%, Carlos Puente con 10.0% y Julia Olguín con 5.5%. El estudio fue levantado mediante 840 entrevistas telefónicas automatizadas, cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.7%, utilizando una muestra estatal proporcional a la población electoral de Zacatecas.

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Encuesta. ı Foto: Especial.

Con este resultado, Ulises Mejía Haro mantiene una tendencia ascendente que ha sido consistente en los últimos meses, al aparecer de manera reiterada en el primer lugar de las mediciones realizadas por distintas casas encuestadoras nacionales, estatales y plataformas de agregación de encuestas, consolidando un amplio respaldo ciudadano conforme avanza el proceso interno.

Demoscopia Profesional para la Democracia (DPD) es una firma zacatecana especializada en estudios de opinión pública que ha construido un historial de alta precisión en diversos procesos electorales y ejercicios demoscópicos, lo que otorga especial relevancia a los resultados de esta medición.

Encuesta. ı Foto: Especial.

Con esta nueva encuesta, Ulises Mejía Haro reafirma su posición como el perfil mejor posicionado para encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación en Zacatecas y fortalece su liderazgo rumbo a la definición de la Coordinación Estatal, que eventualmente derivará en la candidatura de la coalición Morena-PT-Partido Verde a la gubernatura del estado.

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FGR