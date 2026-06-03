Con atención a las causas La Paz suma 58 medallas de atletas Impulso: Milena Quiroga

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero subrayó que el programa Impulso ha demostrado resultados contundentes con 37 deportistas y 58 medallas en los Juegos CONADE del 2023 a la fecha, consolidándose como una estrategia de atención a las causas, enfocada en niñas, niños y jóvenes, mediante el acompañamiento de promotores capacitados y el acceso gratuito a actividades deportivas y culturales.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro Impulso La Pitahaya, la Alcaldesa manifestó que estas medallas no son solo triunfos deportivos, es el reflejo de los esfuerzos municipales para generar más oportunidades y que la niñez y juventudes practiquen alguna disciplina.

“Ustedes son ejemplo para otras niñas y niños porque obtuvieron una medalla, es algo muy importante que les va a marcar para toda la vida, y yo espero que continúen siendo personas saludables, y que nos ayuden a promover una vida más sana”, expresó.

Quiroga Romero detalló que en 2023 se obtuvieron 12 medallas, en 2024 fueron 14 las preseas que jóvenes paceños obtuvieron y en 2025 lograron un total de 21 insignias, mientras que este año, van 11 medallas a la fecha, ya que aún hay competencias pendientes.

Gracias al programa Impulso, La Paz ha logrado posicionarse a nivel nacional en disciplinas como atletismo, boxeo, ciclismo, paraatletismo, levantamiento de pesas, canotaje y luchas asociadas. Además del total de competidores, el 51% son mujeres, situación que enorgullece aún más el esfuerzo municipal de garantizar la equidad y oportunidades para todas y todos.

En otro tema, la Presidenta Municipal dio a conocer las fechas de los cursos de verano 2026. En el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón, se realizará un curso global que incluye natación, básquetbol, taekwondo, voleibol, atletismo y boxeo; en el Centro Deportivo Municipal (CDM) “El Piojillo”, se impartirá robótica, básquetbol, fútbol, karate y artísticas. Ambos talleres en un horario de 08:00 a 13:00 horas y con un costo único de inscripción de mil pesos.

Además, este año se habilitará el nuevo Centro Impulso La Pitahaya, donde aprenderán básquetbol, fútbol, boxeo, entre otras actividades, de 08:00 a 12:00 horas, con inscripción general de 350 pesos. Y en el Centro Municipal de las Artes (CMA), los cursos inician el 20 de julio, con clases de pintura, danza moderna, inglés lúdico, laboratorio científico y actividades físicas, de 09:00 a 12:00, con un costo de 600 pesos.

De igual manera se impartirán actividades gratuitas en las bibliotecas municipales, así como en todas las bibliotecas infantiles “Abra Palabra”, del 20 al 31 de julio, en horario de 09:00 a 12:30 horas.

Finalmente, Milena Quiroga reiteró que la infraestructura deportiva, el respaldo de los entrenadores y el acceso gratuito a actividades son pilares para formar ciudadanos responsables, alejados de la violencia y comprometidos con su comunidad.

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FGR