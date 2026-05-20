La construcción de la paz en México es reconocida internacionalmente: Sheinbaum

Al celebrar la mejora en los indicadores de paz para México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto fue resultado de la estrategia de seguridad y la conducción con “honestidad” que ha tenido la política gubernamental.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo expuso los resultados dados a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, en donde se observa que México mejoró en 5.1 por ciento, lo que destacó como la mejora más significativa en una década.

“Esta mejora es la mayor en la historia del índice de paz en México. También representa el sexto año de avance 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tras 4 años de deterioro sustancial. 2015, 16, 17, 18. La honestidad da resultado”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo también subrayó que estas mejoras comenzaron con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, pero que en el primer tramo de su propia administración es cuando se alcanzaron los indicadores más positivos.

“A partir de la llegada del presidente López Obrador, comenzó a construirse la Y que ahora en un año de que entramos o a un año de que entramos es la mejora mayor que ha habido de todos los últimos años ¿Qué quiere decir eso? Que hay resultados. Que la estrategia que diseñamos da resultados”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR