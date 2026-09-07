Hay condiciones para procesos electorales pacíficos en el Edomex: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares afirmó que existen todas las condiciones para garantizar elecciones 2027 pacíficas en el Edomex.

El Estado de México cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar los procesos electorales federales y locales de manera pacífica durante el año 2027, aseguró el secretario general de Gobierno y encargado de la política interna mexiquense, Horacio Duarte Olivares.

El funcionario institucional adelantó que la administración estatal mantendrá una relación fluida y un diálogo constante con la totalidad de las fuerzas políticas con representación en la entidad. Para este propósito, las autoridades competentes procederán a la instalación formal de las mesas de trabajo correspondientes, con el objetivo de encauzar las actividades y asegurar que la ciudadanía decida mediante su sufragio en las urnas.

Respecto al esquema operativo para los comicios, Duarte Olivares detalló que se establecerá una estrategia de coordinación interinstitucional dentro del ámbito de cada responsabilidad oficial.

Dicho despliegue entre las distintas instituciones públicas busca salvaguardar el orden social y garantizar un entorno de paz social durante todo el desarrollo de la contienda democrática.

En el marco del inicio formal de la contienda, el Congreso Local del Estado de México será el órgano encargado de emitir la declaratoria oficial correspondiente.

Posteriormente, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevará a cabo su instalación institucional para conducir formalmente las etapas del proceso normativo.

La Secretaría General de Gobierno del Edomex instalará mesas de diálogo político con todas las fuerzas del estado. ı Foto: Especial.

Con estas acciones institucionales, la Secretaría General de Gobierno mexiquense busca concertar las garantías políticas y operativas necesarias junto con las autoridades competentes y los partidos.

La meta final manifestada por Duarte Olivares radica en afianzar la estabilidad en el Estado de México para que la decisión en las urnas durante el año 2027 corresponda de forma exclusiva a los ciudadanos mexiquenses.

¿Qué se elige en el Edomex?

El IEEM proyecta la renovación de 1,291 cargos de elección popular, entre los que destacan 125 presidencias municipales, 75 diputaciones para el Congreso local, además de sindicaturas y regidurías.

La contienda implicará un despliegue operativo masivo para atender a un padrón que supera los 12 millones de votantes, con una previsión de hasta 16 mil candidaturas inscritas. Este ejercicio resultará clave para medir la fuerza política territorial de cara a la segunda mitad del sexenio estatal y federal.

La contienda servirá como la primera evaluación en las urnas para la gestión de la gobernadora Delfina Gómez. Para Morena y sus aliados, el objetivo central radica en consolidar su hegemonía en la entidad y arrebatar municipios estratégicos. Por su parte, la oposición (integrada por fuerzas como el PAN y el PRI) buscará retener sus bastiones locales y frenar el avance del oficialismo.

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JVR