Edomex: Erigen 4 puentes para autos en zona oriente

LA GOBERNADORA del Edomex, Delfina Gómez, ayer, en la supervisión de obra.

LOS GOBIERNOS federal y del Estado de México, encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, respectivamente, iniciaron la construcción de cuatro puentes vehiculares en el municipio de Chimalhuacán.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comenzó la edificación de tres estructuras en las vialidades Xaltipac, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica, el pasado 15 de agosto. El cuarto puente se ubica en la zona de San Lorenzo, en trabajos que iniciaron de forma anticipada.

El Plan Oriente contempla la construcción de 10 puentes vehiculares en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla, con una inversión de 995 millones de pesos.

La inversión de 995 millones de pesos impactará positivamente en municipios como Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla. ı Foto: Especial.

El gobierno mexiquense proyecta la construcción de siete puentes adicionales en seis municipios más en un circuito regional. La programación de la infraestructura estatal establece la entrega de 5.7 kilómetros de longitud en puentes durante 2026, y seis kilómetros adicionales de infraestructura vial en 2027.

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JVR