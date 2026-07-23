Gobierno destina 111 mil mdp a obras en territorio mexiquense

En el marco de su visita al Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la entidad ha recibido una inversión de 111 mil millones de pesos dirigidos a atender las principales necesidades de la población, particularmente con el Plan Integral del Oriente .

En conferencia, remarcó que esta región fue considerada prioritaria por la carencia en inversiones que tuvo durante varios años en diversos rubros como la salud, movilidad, agua, drenaje y otros,

“Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo, particularmente en repavimentación de todas las carreteras federales en el Estado de México, lo que estamos haciendo para apoyar el campo, educación, en fin, eso es en todo el estado. Pero en el oriente decidimos hacer este proyecto, porque es una zona, quizá, la zona más densamente poblada de todo el país y, desde hace muchos años, tenía una carencia de inversión”, dijo.

Estos proyectos se han realizado en los 10 municipios prioritarios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. A esto se suman 95 mil millones de pesos que anualmente se entregan como parte de los programas del Bienestar para distintos grupos vulnerables.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que para la entidad se tiene planeada la inversión de 76 mil millones de pesos, de los cuales 33 mil 663 están comprometidos para obras en este año.

Entre los objetivos está la conservación de carreteras, para lo cual se entregaron 10 trenes de pavimentación a los municipios prioritarios, que han llevado al arreglo de 677 mil 28 metros cuadrado; intervención de 18 puentes vehiculares, y en materia de infraestructura educativa, destaca la edificación de nueve bachilleratos, una ampliación y cuatro reforzamientos.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que para la entidad se tiene una inversión acumulada de 23 mil 317 mdp, de los que cinco mil 531 mdp se destinan a la construcción de la Potabilizadora Lago de Guadalupe; nueve mil 859 mdp al Sistema de Aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango y cinco mil 377 mdp para las obras del Plan Integral del Oriente, de las que 96 ya fueron concluidas.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que, como parte de este proyecto para 10 municipios, se tiene contemplada la construcción del Hospital General de Subzona Chicoloapan; el Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec y el Hospital General Regional Chimalhuacán.

También, nuevas Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla, las cuales son un nuevo modelo de atención con urgencias médicas 24/7, especialidades médicas, medicina física y rehabilitación, hemodiálisis, diagnóstico por imagen y salud mental.