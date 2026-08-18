Huixquilucan liquida deuda ISSEMYM; libera fondos para obras

La liquidación del adeudo histórico con el ISSEMYM permitirá incrementar la inversión pública en el Estado de México.

Los habitantes de Huixquilucan verán un impulso significativo en servicios públicos y obras, luego de que el gobierno municipal liquidara una deuda histórica con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Esta acción libera más de 1.6 millones de pesos mensuales que ahora se destinarán directamente al bienestar de la comunidad.

La administración de Huixquilucan, liderada por Romina Contreras, saldó un adeudo histórico con el ISSEMYM, que desde 2016 superaba los 128 millones de pesos. Un pago extraordinario de 58.36 millones de pesos MXN libera al municipio de este compromiso.

Este logro es resultado de una estricta disciplina financiera y un manejo responsable de los recursos públicos, implementados durante los últimos once años en Huixquilucan. La política de cero endeudamiento y la eficiencia en la recaudación han sido pilares fundamentales para alcanzar esta estabilidad.

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La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó la importancia de esta gestión: “Demostramos que el manejo honesto, la transparencia y el cero endeudamiento son clave para el desarrollo municipal. Esta liquidación anticipada es el resultado de un esfuerzo sostenido, asegurando que cada peso se quede en Huixquilucan y que el territorio siga siendo uno de los mejores para vivir en el Estado de México”.

Las finanzas de Huixquilucan se consolidan como un referente positivo de administración hacendaria en la entidad. ı Foto: Especial.

Al eliminar las retenciones mensuales de 1.6 millones de pesos en sus participaciones, el gobierno de Huixquilucan obtiene una mayor liquidez. Esto se traduce en la posibilidad de invertir más en infraestructura, seguridad ciudadana y programas sociales, consolidando al municipio como un referente a nivel estatal y nacional.

Esta no es la primera vez que Huixquilucan demuestra su solidez financiera. En abril de este año, el municipio también liquidó una deuda con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), que en 2016 ascendía a mil 200 millones de pesos, destinando 250 millones de pesos para su finiquito.

Estas acciones han permitido mantener una calificación crediticia sólida para el gobierno municipal, con AA(mex) por Fitch Ratings y HR AA+ por HR Ratings. Este reconocimiento externo valida el manejo responsable de las finanzas y la transparencia en la gestión, beneficiando directamente a los ciudadanos.

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JVR