Aseguran narcolaboratorio en Parral, Chihuahua; golpe a producción de drogas

La localización aérea del perímetro de producción en la zona de Parral fue realizada por elementos de la SSPE.

Un golpe contundente al crimen organizado se asestó en Parral, Chihuahua, con el aseguramiento de un narcolaboratorio de gran escala. Este operativo conjunto, liderado por autoridades estatales y federales, impide la producción de miles de dosis de metanfetamina que no llegarán a las calles ni afectarán a la juventud mexicana.

La gobernadora Maru Campos destacó la detección y el aseguramiento de esta instalación clandestina, resultado de la lucha permanente contra las drogas y el crimen organizado en la entidad. La acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue clave para el éxito de la operación.

El hallazgo se concretó gracias a labores de inteligencia y vigilancia aérea de la SSPE en las inmediaciones de Parral, donde se identificaron estructuras ocultas entre la vegetación, así como depósitos y vehículos de carga, que levantaron las alertas de las autoridades. La mandataria subrayó que este logro es posible por una estrategia proactiva, impulsada por herramientas como Plataforma Centinela, un sistema de prevención que permite a Chihuahua “ver lo que otros no ven y actuar antes de que el daño esté hecho”.

La gobernadora del estado, Maru Campos, confirmó la inhabilitación del centro de procesamiento clandestino. ı Foto: Especial.

Con la información recabada, la SSPE y la SEDENA realizaron una intervención conjunta en tierra con fuerzas especiales y el ejército mexicano. Ubicaron la instalación presumiblemente destinada al procesamiento de drogas sintéticas, encontrando toneladas de sustancias químicas, precursores e infraestructura completa para su producción.

Los cálculos preliminares de la investigación estiman que el sitio tenía capacidad para producir hasta cien kilogramos diarios de metanfetamina, equivalente a cien mil dosis que, gracias a la intervención, no serán distribuidas en las calles. Este aseguramiento representa un golpe directo y significativo a la cadena de producción y distribución de drogas sintéticas en la región y en el país.

Tras confirmar los hallazgos, se notificó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para el resguardo y las diligencias periciales conjuntas, asegurando con precisión la cadena de custodia de cada área y material asegurado. La gobernadora Campos reconoció la labor del personal de la SSPE y la SEDENA, reiterando el compromiso de colaborar “sin condiciones y sin reservas, porque cuidar a las familias chihuahuenses no admite medias tintas”.

La lucha contra este flagelo continuará sin tregua, pues lo que está en juego es el futuro de todos. “En Chihuahua no mandan los criminales ni el miedo. Aquí seguiremos trabajando por el bien de todos los chihuahuenses”, finalizó la mandataria, reafirmando la determinación de su administración.

Cien mil dosis diarias de metanfetamina que ya no llegarán a nuestras calles, a ningún joven, a ninguna familia chihuahuense, y no van a cruzar la frontera.



La semana pasada, la vigilancia aérea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) detectó un posible… pic.twitter.com/j6ubPX09y2 — Maru Campos (@MaruCampos_G) September 8, 2026

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JVR