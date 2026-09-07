Hombre salva a menor de ser atropellada en Puebla y lo recompensan en su trabajo con 20 mil pesos | VIDEO

Un hombre evitó que una menor de edad fuera atropellada al exterior de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 11 Sur, a la altura de la colonia San Isidro Castillotla, en el estado de Puebla.

De acuerdo con grabaciones de cámaras de videovigilancia que han sido ampliamente difundidas en redes sociales, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del pasado 6 de septiembre, cuando la menor, de aproximadamente 3 años de edad, salió del supermercado “El Rey del Ahorro” y corrió a toda velocidad hacia la transitada vialidad, sin que sus padres lograran detenerla.

En ese momento, un trabajador del establecimiento, quien se encontraba manipulando mercancía, se precipitó hacia la calle y logró alcanzar a la menor justo cuando estaba a punto de ser impactada por un automóvil que en ese momento circulaba por la avenida.

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#ReporteNEGRO 🚨 Un trabajador del establecimiento "El Rey del Ahorro" salvó a una niña de ser atropellada sobre la 11 Sur, en Castillotla, Puebla.



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‘El Rey del Ahorro’ recompensa a trabajador

Posteriormente, el portal Periódico Central identificó al trabajador como Luis Enrique Cruz, de 34 años, a quien “El Rey del Ahorro” recompensó con 20 mil pesos.

En entrevista con el medio de comunicación, el también padre de familia, quien se identificó como gerente de la tienda, relató que el incidente ocurrió durante el cierre de la sucursal.

Explicó que los padres se encontraban cargando mercancía cuando la niña salió corriendo del establecimiento. Al percatarse de que no lograrían alcanzarla, Luis Enrique se arrojó a salvar a la menor. “Mi impulso no fue de pensar nada, fue al momento y querer salvar a la niña, protegerla, que no le pase algo”, refirió.

El trabajador agregó que sufrió algunos raspones en ambos codos y una rodilla, aunque afirmó que ninguna lesión fue de gravedad y sostuvo que “la niña estuviera bien era lo primordial”.

#ReporteCENTRAL 👏🏻 Luis Cruz, el "héroe de Castillotla", relató cómo intervino para salvar la vida de una niña que estuvo a punto de ser arrollada por un vehículo sobre la 11 Sur.



Tras viralizarse su oportuna acción en redes sociales, la empresa donde labora reconoció su valor… pic.twitter.com/LBO5BpXbeF — Central Puebla (@CentralPuebla) September 7, 2026

“El Rey del Ahorro” abrió sus puertas apenas el pasado 20 de agosto y, tras recompensar el “heroico acto” de su gerente, potenciales clientes dejaron reseñas positivas del establecimiento en Google Maps, como:

“Una empresa muy humana y sinceramente no me queda de paso pero solo por el gesto que tuvo con su trabajador voy a ir a consumir”

“Unos grandes por premiar a ese héroe”

“Reconocimiento al señor que salvó a la niña! Pronto iré a darle una gratificación...”

“Tener un empleado así con valentía la verdad vale la pena ir a comprar”

Tienda "El Rey del Ahorro" reconoce "heroico acto" de su gerente. ı Foto: RRSS

Además, en publicaciones en la cuenta de Facebook de la tienda, usuarios reconocieron a Luis Enrique con comentarios como:

“Felicidades al trabajador que se rifo cañón ! Presentelo ! Merece saber que muchos estamos orgullosos de el !”

“Un aumento para el que salvó a la niña!”

“Felicidades tienen excelente personal que dios los bendiga”

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cehr