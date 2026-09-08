UIF lleva ante FGR investigación sobre empresas de Ricardo Velarde: SSPC federal

Tras el congelamiento de sus cuentas, el caso del exsecretario de Economía de Sinaloa Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas llegó a la Fiscalía General de la República (FGR).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya presentó una denuncia relacionada con empresas del exfuncionario, confirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de Seguridad informó que existe una investigación federal sobre sociedades vinculadas con Velarde Cárdenas y precisó que ese expediente corre por separado de otros asuntos que mantienen abiertos las autoridades en Sinaloa.

“Tengo entendido que la UIF ya denunció en FGR, pero este es un caso aparte de todos los otros, de todo lo demás de Sinaloa. Este es específicamente de investigación, según tengo el reporte, sobre empresas que estaban relacionadas con esta persona”, declaró García Harfuch.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha detallado qué compañías forman parte de las pesquisas, cuáles fueron las operaciones detectadas por la UIF ni bajo qué posibles delitos presentó la denuncia. Tampoco informó si la Fiscalía citó al ex funcionario para declarar o si existe alguna orden judicial relacionada con el expediente.

Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas ocupó la Secretaría de Economía de Sinaloa y recientemente quedó bajo escrutinio después de que se conociera el congelamiento de sus cuentas. Al plantear el tema durante la conferencia, el reportero también mencionó que el exfuncionario era propietario de un establecimiento donde desapareció el joven Carlos Emilio.

Sin embargo, la respuesta del secretario de Seguridad no vinculó la investigación de la UIF con esa desaparición. García Harfuch acotó el expediente federal a empresas relacionadas con Velarde y recalcó que se trata de un asunto independiente de otros casos que las autoridades investigan en la entidad.

A partir de la denuncia, corresponderá a la FGR exponer el alcance de la indagatoria y determinar qué información puede hacerse pública. El señalamiento del Gabinete de Seguridad representa hasta ahora la confirmación oficial más precisa sobre la ruta federal que tomó el caso.

Por ahora permanece sin conocerse la fecha en que la UIF presentó el recurso, las sociedades involucradas y el origen de las operaciones financieras bajo análisis. Las autoridades tampoco precisaron si el bloqueo de cuentas continúa vigente ni qué monto de recursos permanece sujeto a esa medida.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, la investigación Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas seguirá bajo conducción de la FGR. El secretario de Seguridad evitó adelantar mayores detalles y dejó en manos del Ministerio Público Federal la información sobre el contenido de la denuncia y los siguientes pasos del expediente.

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