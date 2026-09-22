‎¿Quién es ‘El Peli’ uno de ‘Los Chapitos’ detenidos en Mazatlán?

Durante este 2026 se han realizado varias detenciones a presuntos miembros del grupo delictivo conocido como “Los Chapitos”; incluyendo la más reciente, “El Peli”, quien fue señalado como operador de la facción del Cártel de Sinaloa.

Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, fue detenido durante una operación en conjunto de diversas fuerzas del Estado, así lo infrmó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además de Jesús Antonio “N”, durante el operativo que forma parte del reforzaminto de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, también se detuvo a otros tres presuntos integrantes de “Los Chapitos”.

Jesús Antonio “N”, alias “El Peli” ı Foto: @OHarfuch

‎¿Quién es “El Peli”?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Jesús Antonio “N”, alias “El Peli” fue “ identificado como generador de violencia y operador logístico de un grupo delictivo”.

Se precisó que “El Peli” presuntamente era un operador de Genaro Aarón “N”, y se dedicaba a coordinar la logística y abastecimiento del dinero que “Los Chapitos” generan mediante la venta de narcóticos.

“El Peli” tenía presencia y actividad delictiva en Mazatlán, Sinaloa, entidad en la que coordinaba la logística operativa, abastecimiento y administración de recursos económicos relacionados con la venta de sustancias ilícitas.

Durante la operación coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también se detuvo a otros tres presuntos integrantes de “Los Chapitos”.

Como parte del reforzamiento de seguridad en #Mazatlán, #Sinaloa, elementos de la @Defensamx1, @SEMAR_mx, #SSPC y @FGRMexico, detienen a cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, identificado como generador de violencia y operador logístico de un grupo delictivo.… pic.twitter.com/8XQobgXNUA — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 22, 2026

Adicionalmente, durante este operativo que forma parte de las acciones que buscan debilitar las estructuras criminales que generan violencia, se aseguraron sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

Los detenidos y las cosas aseguradas se pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con la finalidad de que se determine la situación jurídica de los presuntos infractores.

“Los Chapitos” han sido señalados por autoridades nacionales e internacionales como una facción del Cártel de Sinaloa, por lo que; además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ofrecido 10 millones de dólares para quien brinde información de sus presuntos líderes, quienes son hijos de “El Chapo”.

Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, en una acción coordinada de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, identificado como… pic.twitter.com/wGefjQGMPA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

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