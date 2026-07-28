FGR logra prisión preventiva contra seis presuntos miembros de célula ligada a Los Chapitos

Seis hombres identificados por autoridades federales como probables integrantes de una célula vinculada con Los Chapitos quedaron bajo prisión preventiva después de su captura en Mazatlán, Sinaloa. Entre los detenidos figura Ricardo “N”, alias “El Tío”, señalado como operador financiero del grupo delictivo.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Ricardo “N” por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión simple de marihuana y tenencia de un arma, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N”, Jano “N” y Alejandro “N” enfrentan acusaciones por posesión simple de metanfetamina y fentanilo. El Ministerio Público también les atribuyó la tenencia de armamento y municiones reservados para instituciones militares.

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La #FGR por conducto de #FEMDO, obtuvo prisión preventiva oficiosa para seis hombres detenidos en un operativo conjunto de fuerzas federales del @GabSeguridadMX en #Mazatlán, #Sinaloa, por su probable participación en diversos delito de operaciones con recursos de procedencia… pic.twitter.com/37Ksfjb5tm — FGR México (@FGRMexico) July 28, 2026

Durante la audiencia inicial, una jueza declaró legal la detención de los seis hombres y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional antes de que la autoridad determine si existen elementos para vincularlos a proceso.

El operativo que permitió su captura estuvo a cargo de fuerzas federales del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. En las acciones desplegadas en Mazatlán quedaron aseguradas posibles sustancias ilícitas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, dinero en efectivo y otros objetos.

Por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Ministerio Público presentó los datos de prueba contra la probable célula relacionada con Los Chapitos y solicitó que los acusados permanezcan bajo custodia durante el desarrollo del procedimiento.

Mientras se reanuda la audiencia, Ricardo “N” y los otros cinco detenidos permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa. Todos conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

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MSL